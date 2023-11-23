((Sailun الصينية)) لإطارات السيارات تبحث الاستثمار بمنطقة قناة السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعاً مع وفد لشركة Sailun الصينية العاملة فى مجال إنتاج إطارات السيارات لبحث فرص التعاون.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة، إنَّ الشركة تمتلك عدداً من المصانع فى الصين وفيتنام، وأنشأت شبكات مبيعات ومراكز لوجستية فى أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا، وآسيا؛ لخدمة الأسواق فى جميع أنحاء العالم.
لفت إلى أن إجمالى القدرات التصنيعية للشركة الصينية يصل لأكثر من 6.5 مليون إطار شاحنات، و40 مليون إطار لسيارات الركاب، و70 ألف طن من الإطارات المتخصصة فى العام، كما تبيع Sailun منتجاتها فى أكثر من 150 دولة حول العالم.
أوضح أن المنطقة تولى اهتماماً بالغاً بقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، خاصةً فى ظل تبنى الهيئة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات.
أشار ((جمال الدين)) إلى التعاون القائم مع الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات AAAM، بالإضافة إلى مجمع إنتاج السيارات المزمع إقامته فى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بالتعاون مع كيانات ومؤسسات وطنية ودولية، الذى تهدف مرحلته الأولى لإنتاج 75 ألف مركبة سنوياً.
وتابع أن تواجد مثل هذه الصناعات فى المنطقة الاقتصادية يمنحها نفاذية غير قابلة للمنافسة للأسواق العالمية، خاصةً السوق الإفريقية، مستفيدة مما تتمتع به الهيئة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والموقع الاستراتيجى لموانئها التابعة على البحرين المتوسط والأحمر، بجانب تلبية الطلب المتنامى للسوق المصرى، مؤكداً دعم الهيئة المطلق لتواجد استثمارات صينية فى هذا القطاع المهم فى ضوء ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من حوافز مالية وغير مالية لمستثمريها، والنجاحات الكبرى التى تحققت مع الجانب الصينى فى هذا الصدد.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت، فى سبتمبر الماضى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، عقد إنشاء مصنع إطارات ((رولينج بلس)) باستثمارات مليار يورو، على مساحة 400 ألف متر مربع، ينفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة المتكاملة، ويستهدف إنتاج إطارات السيارات الملاكى والنقل الخفيف والثقيل بطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل المشروع بالكامل.
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