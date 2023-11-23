((Sailun الصينية)) لإطارات السيارات تبحث الاستثمار بمنطقة قناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعاً مع وفد لشركة Sailun الصينية العاملة فى مجال إنتاج إطارات السيارات لبحث فرص التعاون.

وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة، إنَّ الشركة تمتلك عدداً من المصانع فى الصين وفيتنام، وأنشأت شبكات مبيعات ومراكز لوجستية فى أمريكا الشمالية، وأوروبا، وأستراليا، وآسيا؛ لخدمة الأسواق فى جميع أنحاء العالم.

لفت إلى أن إجمالى القدرات التصنيعية للشركة الصينية يصل لأكثر من 6.5 مليون إطار شاحنات، و40 مليون إطار لسيارات الركاب، و70 ألف طن من الإطارات المتخصصة فى العام، كما تبيع Sailun منتجاتها فى أكثر من 150 دولة حول العالم.

أوضح أن المنطقة تولى اهتماماً بالغاً بقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، خاصةً فى ظل تبنى الهيئة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات.

أشار ((جمال الدين)) إلى التعاون القائم مع الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات AAAM، بالإضافة إلى مجمع إنتاج السيارات المزمع إقامته فى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة بالتعاون مع كيانات ومؤسسات وطنية ودولية، الذى تهدف مرحلته الأولى لإنتاج 75 ألف مركبة سنوياً.

وتابع أن تواجد مثل هذه الصناعات فى المنطقة الاقتصادية يمنحها نفاذية غير قابلة للمنافسة للأسواق العالمية، خاصةً السوق الإفريقية، مستفيدة مما تتمتع به الهيئة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية والموقع الاستراتيجى لموانئها التابعة على البحرين المتوسط والأحمر، بجانب تلبية الطلب المتنامى للسوق المصرى، مؤكداً دعم الهيئة المطلق لتواجد استثمارات صينية فى هذا القطاع المهم فى ضوء ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من حوافز مالية وغير مالية لمستثمريها، والنجاحات الكبرى التى تحققت مع الجانب الصينى فى هذا الصدد.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد وقعت، فى سبتمبر الماضى، بحضور رئيس مجلس الوزراء، عقد إنشاء مصنع إطارات ((رولينج بلس)) باستثمارات مليار يورو، على مساحة 400 ألف متر مربع، ينفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة المتكاملة، ويستهدف إنتاج إطارات السيارات الملاكى والنقل الخفيف والثقيل بطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل المشروع بالكامل.