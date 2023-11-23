البدء في رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بدمياط الجديدة

ووجه رئيس الجهاز، في تصريح اليوم الأربعاء، جهاز الإشراف والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة وطبقا للبرنامج الزمني لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية كمحور استثماري وتنموي لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، التي تبلغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط والإقبال الشديد من السادة المستثمرين وقوائم الانتظار بالمنطقة .

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