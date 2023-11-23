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البدء في رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بدمياط الجديدة

11/23/2023 8:16:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله، أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق، مبنى الحماية المدنية، السور، الزراعة) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة شرق الميناء بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليونا، و150 ألف جنيه وجاري تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة، وميناء دمياط بطول 2100 متر وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية ومبنى الحماية المدنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووجه رئيس الجهاز، في تصريح اليوم الأربعاء، جهاز الإشراف والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة وطبقا للبرنامج الزمني لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية كمحور استثماري وتنموي لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، التي تبلغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط والإقبال الشديد من السادة المستثمرين وقوائم الانتظار بالمنطقة .

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