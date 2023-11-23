البدء في رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بدمياط الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد خلف الله، أعمال التطوير ورفع كفاءة (الطرق، مبنى الحماية المدنية، السور، الزراعة) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة شرق الميناء بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليونا، و150 ألف جنيه وجاري تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة، وميناء دمياط بطول 2100 متر وكذلك أعمال إعادة تأهيل الطرق الداخلية ومبنى الحماية المدنية، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووجه رئيس الجهاز، في تصريح اليوم الأربعاء، جهاز الإشراف والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة وطبقا للبرنامج الزمني لما تمثله المنطقة الحرة العامة الصناعية كمحور استثماري وتنموي لتعدد الأنماط والكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة، التي تبلغ مساحتها 190 فدانا على البحر المتوسط والإقبال الشديد من السادة المستثمرين وقوائم الانتظار بالمنطقة .
أ ش أ
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