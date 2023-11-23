تصديري الطباعة يوقع بروتوكول مع كونفدرالية أرباب العمل لمساندة الشركات لدخول الجزائر

MENAFN - Al-Borsa News) وقع المجلس التصديري للطباعة والتغليف بروتوكول تعاون مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل CAP بهدف مساعدة الشركات المصرية للدخول إلى السوق الجزائري على هامش البعثة التجارية المصرية لقطاع الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف.

قام بتوقيع البروتوكول من الجانب المصرى سارة ابراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق ومن الجانب الجزائري نصر الدين حارك عضو مجلس ادارة الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل ورئيس الفدرالية الوطنية للنقل والسياحة.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ياسر قرنى رئيس المكتب التجارى لمصر فى السفارة المصرية فى الجزائر، وعدد من الحضور ضمن البعثة المصرية للجزائر التي انطلقت يوم 19 نوفمبر الجاري .

وشددت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف على أن البروتوكول ضمن فعاليات البعثة وسيكون نواة لزيادة التعاون مع الجانب الجزائري من أجل النهوض بصادرات قطاع التغليف والطباعة والورق للسوق الجزائري مشيرة إلي أن القطاع يستهدف نمو صادراته إلي الجزائر بنسبة تتراوح بين 10 إلي 15% خلال 2024.

وأوضحت أن الجزائر استوردت من مصر بما قيمته 36 مليون دولار من قطاعات التغليف والطباعة والورق خلال عام 2022 بما يمثل 3.4 % من إجمالي صادرات مصر من قطاعات الطباعة والتغليف والورق والتي تبلغ 1.069 مليار دولار في عام 2022.

وشددت على أن المنتجات المصرية تحظي بقبول في الجزائر نتيجة تقارب الثقافات وقرب المسافة وسهولة الشحن وبعض المميزات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية عند التصدير للجزائر في اطار اتفاقية التجارة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية المرتقب دخولها حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة.

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