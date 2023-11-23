تصاعد نقص الأجهزة الكهربائية بالأسواق مع استمرار أزمة الدولار

تصاعد نقص المعروض من الأجهزة الكهربائية، خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية لتتوقف شركات التصنيع عن عرض منتجاتها فى منافذ البيع التابعة لها، وأيضاً لدى الوكلاء والشركات التجارية، فى حين ارتفعت أسعار المنتجات المتاحة للبيع أمام المستهلكين بمعدلات تتراوح بين 5 و8%، على أساس أسبوعى.

قال محمد محسن، رئيس مجلس إدارة شركة توب إير للتكييف التابعة للمجموعة المتحدة للتكييف والتجارة، إنَّ السوق يعانى نقصاً شديداً فى المعروض من الأجهزة الكهربائية للبيع منذ شهر يونيو الماضى، وعلى خلفية ذلك ترتفع الأسعار أسبوعياً للكميات المتاحة للبيع بما يتراوح بين 5 و8%.

أوضح أن أزمة المعروض تفاقمت بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت، نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، ما دفع الشركات للتحوط عبر التوقف عن البيع لعدم ثبات سعر العملة الذى يفقدها القدرة على تحديد سعر التكلفة.

أضاف أن شركته لجأت إلى حلول بديلة بهدف تقليص الخسائر التى تتكبدها فى سداد رواتب العمالة وتكاليف التخزين والمرافق، فاتجهت نحو أعمال الصيانة، مع استمرار أعمال التوريدات والتركيبات وفقاً للمتاح.

أشار إلى أن كميات الأجهزة التى كانت تحصل عليها شركات التوزيع شهرياً، تراجعت بمعدل بلغ 75% قبل أسابيع، ومع ارتفاع حدة الأزمة توقفت التوريدات بالكامل فى الوقت الحالى.

أشار إلى أن نقص مدخلات الإنتاج تسبب فى تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع؛ حيث إن 60% من منتجات التكييف والتبريد والغسلات والثلاجات تعتمد على المحركات التى لا تنتج محلياً بأى دولة فى الشرق الأوسط.

عزا مصدر بإحدى الشركات الكبرى المصنعة للأجهزة الكهربائية ـ رفض ذكر اسمه ـ نقص الأدوات الكهربائية فى السوق إلى الصعوبات التى تواجهها المصانع حالياً؛ بسبب ندرة الإتاحات الدولارية من البنوك، بالإضافة إلى استمرار قفزات سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى.

أشار المصدر إلى أن الأسعار الحالية لمنتجات الأجهزة الكهربائية أعلى بنسبة 200% من قيمتها الحقيقية إذا ما تم احتساب التكلفة وفقاً لسعر صرف الدولار الرسمى فى البنك المركزى المصرى، وذلك لأن الشركات أصبحت تقدر تكاليفها بالتوازى مع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.

لفت إلى أن بعض الشركات الكبرى تنتج ما يزيد على 600 منتج متنوع بحاجة إلى استيراد مستلزمات ومواد خام لها بنسب متفاوتة بحسب نوع المنتج، وبعضها يحتاج إلى 90% مستلزمات مستوردة.

أضاف أن الشركات لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالى فهى لم تعد تستطيع موافاة متطلبات السوق خلال هذه الفترة.

قال حسن مبروك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، إنَّ حل أزمة استيراد خامات ومكونات الإنتاج هو منح المصنعين حرية تدبير الدولار من السوق وفتح اعتمادات دون سؤالهم عن مصدرها.

طالب ((مبروك))، بإزالة شروط قبول الدولار لدى البنوك، حيث مازال ذلك مرهوناً بالحصول عليه من المصادر الرسمية كالتصدير أو التحويلات الدولية فقط.

تابع: ((حتى وإن ارتفع سعر العملة وأسعار السلع، فلن يستغرق السوق وقتاً حتى يعود للاستقرار وتنتهى أزمة الصعود)).

توقع ((مبروك))، أن تستمر الأسعار فى الزيادة حال تحقيق سعر الصرف الرسمى والموازى زيادات جديدة، لكن لا أحد يمكنه التكهن بنسبة الزيادة لعدم ثبوت سعر العملة وصعوبة تحديد تكلفة الإنتاج.

لفت إلى أن الشركات تعانى نقص المعروض للبيع ومنها ((يونيفرسال))، وأن الشركات التى لم تتأثر حتى الآن بالأزمة، يكون ذلك لامتلاكها حصيلة دولارية من عمليات التصدير لديها.

ووفق بيانات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنحو 46% على أساس سنوى، خلال النصف الأول من العام الجارى، بقيمة بلغت 478 مليون دولار.

كتبت ـ مريم الرميحى