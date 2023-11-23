لماذا لا ينبغي عليك النوم على بطنك أبدا؟!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر أحد معالجي العظام على "تيك توك"، من النوم على جبهة الوجه (على بطنك) بسبب الضغط الذي قد يفرضه على جسمك.
ونشر الدكتور جاي تشانغ، من عيادة Chirowell الصحية في أريزونا، مقطع فيديو الأسبوع الماضي حصد أكثر من 21 مليون مشاهدة، يوضح من خلاله لمتابعيه البالغ عددهم 250 ألف، أن النوم على الجبهة يمكن أن يضع ضغطا على رقبتك وأسفل ظهرك وقلبك.
وأوضح أن وضع النوم هذا يمكن أن يؤدي إلى الضغط على قلبك، وربما يسبب بعض مشاكل القلب والأوعية الدموية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.
ويعتبر النوم على بطنك غير صحي لأنه يمكن أن يمنع التنفس ويسبب انحناء غير منتظم في العمود الفقري، حيث يغوص جذعك بشكل طبيعي داخل السرير بشكل أعمق بسبب وزنه، ما قد يتسبب في تقوس ظهرك، وتمدد عمودك الفقري خارج المحاذاة.
وهذا قد يؤدي إلى الأوجاع والآلام عند الاستيقاظ، فضلا عن ضيق العضلات. وفي الرقبة، يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي.
وتجبرك وضعية النوم هذه على إدارة رأسك، ما قد يؤدي أيضا إلى التهاب وألم في عضلات الرقبة بالإضافة إلى آلام الظهر.
ويتفق الخبراء على أن النوم على الظهر والجانب هما أفضل الوضعيات.
ويعتقد أن النوم على ظهرك هو الأفضل لأن وزن الجسم يتم توزيعه بشكل أكثر توازنا، ما يعني أنه لا توجد منطقة تتعرض لضغط أكبر من الأخرى.
روسيا اليوم
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