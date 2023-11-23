لماذا لا ينبغي عليك النوم على بطنك أبدا؟!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر أحد معالجي العظام على "تيك توك"، من النوم على جبهة الوجه (على بطنك) بسبب الضغط الذي قد يفرضه على جسمك.

ونشر الدكتور جاي تشانغ، من عيادة Chirowell الصحية في أريزونا، مقطع فيديو الأسبوع الماضي حصد أكثر من 21 مليون مشاهدة، يوضح من خلاله لمتابعيه البالغ عددهم 250 ألف، أن النوم على الجبهة يمكن أن يضع ضغطا على رقبتك وأسفل ظهرك وقلبك.



وأوضح أن وضع النوم هذا يمكن أن يؤدي إلى الضغط على قلبك، وربما يسبب بعض مشاكل القلب والأوعية الدموية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.

ويعتبر النوم على بطنك غير صحي لأنه يمكن أن يمنع التنفس ويسبب انحناء غير منتظم في العمود الفقري، حيث يغوص جذعك بشكل طبيعي داخل السرير بشكل أعمق بسبب وزنه، ما قد يتسبب في تقوس ظهرك، وتمدد عمودك الفقري خارج المحاذاة.



وهذا قد يؤدي إلى الأوجاع والآلام عند الاستيقاظ، فضلا عن ضيق العضلات. وفي الرقبة، يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي.



وتجبرك وضعية النوم هذه على إدارة رأسك، ما قد يؤدي أيضا إلى التهاب وألم في عضلات الرقبة بالإضافة إلى آلام الظهر.



ويتفق الخبراء على أن النوم على الظهر والجانب هما أفضل الوضعيات.



ويعتقد أن النوم على ظهرك هو الأفضل لأن وزن الجسم يتم توزيعه بشكل أكثر توازنا، ما يعني أنه لا توجد منطقة تتعرض لضغط أكبر من الأخرى.

روسيا اليوم

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