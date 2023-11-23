ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، بمثابة النعمة للفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء.



وأشار ريتر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الهدنة ستسمح بتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية وتهدئة الصراع.



مضيفا، بالقول: "وقف إطلاق النار، الذي تم التفاوض عليه بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر، تم الاتفاق عليه بشكل متبادل بين الطرفين، ولا ينبغي لأحد أن ينخدع بالاعتقاد أن هذا كان أقل من مجرد انتصار لحماس، فقد اتخذت إسرائيل موقفا عدوانيا للغاية مفاده أنها، نظرًا لهدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس كمنظمة، فإنها لن توافق على وقف إطلاق النار تحت أي ظرف من الظروف"، بحسب قوله.



وأردف بالقول: "إن توقيع إسرائيل على وقف إطلاق النار يشكل الإشارة الأكيدة حتى الآن إلى أن الأمور ليست على ما يرام فيما يتعلق بهجومها على حماس".



وأشار ريتر إلى أنه "لا ينبغي لهذه النتيجة أن تكون مفاجأة لأحد، فعندما شنت حماس هجومها على إسرائيل، في 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، شرعت في تنفيذ خطة كانت في طور الإعداد منذ سنوات. إن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، الذي كان واضحًا في عملية حماس، أكد حقيقة أن الحركة كانت تدرس الاستخبارات الإسرائيلية والقوات العسكرية المصطفة ضدها، وتكشف عن نقاط الضعف التي تم استغلالها فيما بعد".