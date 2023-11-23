أول تعليق من والدة أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يزال وقع خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي، يشكل صدمة كبيرة لمحبيهما، الأمر الذي دفع بعض متابعي والدة أحمد فهمي للتفاعل معها على هذه الخلفية، لترد بدورها على هذا التفاعل.

نشرت السيدة ليلى العطار والدة أحمد فهمي صورة مرفقة بدعاء لأولادها عبر حسابها الموثق على إنستغرام، ليتفاعل معها المتابعون.



واختارت ليلى العطار صورة مرفق بها خاطرة ودعاء الذي جاء فيه: "أتعافى بأولادي كلما أصابتني الحياة، لم يعودوا صغاري بل هم أصدقائي وسندي ومصدر قوتي ربي احفظهم واجعلهم الجبل الذي أستند عليه".

تفاعل المتابعون مع الصورة التي نشرتها ليلى العطار عن أبنائها، وكتبت إحدى المتابعات موجهة رسالة لها: "الله يعطيك الصحة والعافية ولكن لا يمنع تكوني مع الحق دايما وعمره ما يرضيكي ظلم بنات الناس وتاخدوهم وبعدين ترموهم ولا ترضي أن يكون وسطكم واحدة تخرب البيوت بدم بارد مع احترامي الشديد ليكي كوني أنتي السند لبنات الناس".

ليالينا

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