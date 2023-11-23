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شهيد في رام الله يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 228

11/23/2023 8:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد الفلسطيني خضر السيد علي علوان (46 عاما)، وأصيب آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت لاحق عن استشهاد الفلسطيني علوان.


وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.


وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 228 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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