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مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

11/23/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، 12 شجرة زيتون، وسرقوا ثمارا غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لـ"وفـا "، بأن المستعمرين اقتلعوا في منطقة "الرأس" غرب سلفيت، 12 شجرة زيتون وسرقوا ثمار 20 أخرى، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني إبراهيم الحمد.
وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال والمستعمرين يمنعون أهالي سلفيت من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة وجني ثمار زيتونهم.




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