مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتلع مستعمرون، اليوم الخميس، 12 شجرة زيتون، وسرقوا ثمارا غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لـ"وفـا "، بأن المستعمرين اقتلعوا في منطقة "الرأس" غرب سلفيت، 12 شجرة زيتون وسرقوا ثمار 20 أخرى، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني إبراهيم الحمد.
وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال والمستعمرين يمنعون أهالي سلفيت من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة وجني ثمار زيتونهم.
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