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أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

11/23/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت منظمة اطباء بلا حدود اثنين من اطبائها الذين استشهدوا أثناء أداء عملهما في مستشفى العودة جراء قصف اسرائيلي في محيط المستشفى


وقالت متحدثة باسم أطباء بلا حدود ان إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح وصريح على الفرق الطبية والجرحى.


واضافت ان الهدنة في تقديرهم غير كافية، إلا إذا أدت إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار.

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