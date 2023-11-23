أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت منظمة اطباء بلا حدود اثنين من اطبائها الذين استشهدوا أثناء أداء عملهما في مستشفى العودة جراء قصف اسرائيلي في محيط المستشفى
وقالت متحدثة باسم أطباء بلا حدود ان إسرائيل تحكم بالإعدام بشكل واضح وصريح على الفرق الطبية والجرحى.
واضافت ان الهدنة في تقديرهم غير كافية، إلا إذا أدت إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار.
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