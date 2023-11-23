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قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

11/23/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف تحشدات قوات العدو في كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.


وكانت قد أعلنت حركة "حماس"، في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية" ولم يتم تحديد موعد بدء سريانها لغاية الآن ومن المتوقع أن تكون غدا الجمعة .


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