سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم
التاريخ
11/23/2023 8:11:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا للاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.
وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال بقذائف "تاندوم" و"آر بي جي".
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