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سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

11/23/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا للاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.


وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنها استهدفت آليتين عسكريتين للاحتلال بقذائف "تاندوم" و"آر بي جي".


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