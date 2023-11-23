وفاة شقيق شريف رمزي بعد أكثر من عام على دخوله في غيبوبة

وفاة شقيق شريف رمزي بعد أكثر من عام على دخوله في غيبوبة
التاريخ
11/23/2023 8:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي الأصغر، بعد صراع مع المرض، وسقوط لأكثر من عام كامل في غيبوبة تامة، ظلت حالته الصحية تتدهور خلالها يوماً بعد يوم.
أعلن شريف رمزي عبر خاصية الستوري لحسابه الرسمي على إنستغرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي طالباً له الدعاء من متابعيه.
ليالينا
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