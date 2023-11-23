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وفاة شقيق شريف رمزي بعد أكثر من عام على دخوله في غيبوبة

11/23/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي المنتج صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي الأصغر، بعد صراع مع المرض، وسقوط لأكثر من عام كامل في غيبوبة تامة، ظلت حالته الصحية تتدهور خلالها يوماً بعد يوم.

أعلن شريف رمزي عبر خاصية الستوري لحسابه الرسمي على إنستغرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي طالباً له الدعاء من متابعيه.

ليالينا

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