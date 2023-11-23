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الطوارئ الروسية.. إجلاء 103 مواطنين روس من غزة عبر القاهرة

11/23/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة تابعة لها ستجلي من القاهرة إلى موسكو 103 مواطنين روس وذويهم من الفلسطينيين بينهم 47 طفلا، وصلوا من غزة.

وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "ستجلي طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 103 مواطنين روس آخرين وأفراد أسرهم من الفلسطينيين بينهم 47 طفلا إلى موسكو عبر مطار القاهرة".
وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم إجلاء 653 مواطنا وذويهم من الفلسطينيين، من أصل 900 مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

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