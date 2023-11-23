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رئيس الـ فيفا يعلق على أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين.. ويلمح بالعقوبات

11/23/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الأحداث التي شهدتها مباراة البرازيل والأرجنتين، الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
وحدثت أعمال شغب وعنف من قبل الجماهير، خلال مباراة "السوبر كلاسيكو" بين الغريمين التقليديين البرازيلي وضيفه الأرجنتيني (0-1) على ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، وذلك ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، أحداث.
كما شهد ت أرضية الملعب حماسا كبيرا من قبل لاعبي المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، وخشونة زائدة ومشادات بينهم، أبرزها بين ليونيل ميسي قائد "التانغو"، ورودريغو نجم السامبا وريال مدريد الإسباني.
وقال إنفانيتنو في بيان نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تعليقا على أحداث الشغب: "لا يوجد مكان على الإطلاق لأعمال العنف في كرة القدم، داخل الملعب أو خارجه.
مثل هذه الأحداث، كما رأينا خلال مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين على ملعب ماراكانا، ليس لها مكان في مجتمعنا الرياضي".
وأضاف: "بدون استثناء، يجب أن يتمتع جميع اللاعبين والمشجعين والموظفين والمسؤولين بالسلامة والأمان للعب والاستمتاع بكرة القدم، وأدعو السلطات المعنية إلى ضمان احترام ذلك على جميع المستويات".
وألمح إنفانتينو (53 عاما) من خلال "تدوينته" إلى أن الـ"فيفا" سيقوم باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأحداث التي جرت في "السوبر كلاسيكو".
وتأخرت انطلاقة مباراة "السوبر كلاسيكو" بين الغريمين التقليديين منتخبي "السيليساو" و"التانغو"، لنحو نصف ساعة بسبب شغب جماهيري شهدته مدرجات ملعب "ماراكانا" الشهير، من قبل مشجعي الأرجنتين، الأمر الذي كاد أن ينهي المباراة قبل بدايتها.
وتدخلت الشرطة البرازيلية من أجل وقف أعمال الشغب، مستخدمة العصي، وهو ما استدعى تدخل ليونيل ميسي ونجوم منتخب الأرجنتين للدفاع عن أبناء جلدتهم وتهدئة الأمور.
وبعدها انتقل ميسي وزملائه إلى غرفة خلع الملابس موضحا أن ذلك جاء لتهدئة الأمور قليلا والاطمئنان على عائلاتهم والمقربين منهم بين الجماهير.

ملاعب

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