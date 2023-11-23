تضارب في إعلان توقيت الهدنة حديث مواقع التواصل.. استمع

(MENAFN
- Amman Net) تضارب حول الإعلان عن بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة، وترجيح تطبيقها يوم الجمعة. حديث مواقع التواصل الاجتماعي .. فقد
صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في بيان أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ قبل الجمعة.
فعبير عساف علقت : شو هي لعبة ولاد صغار يا عالم الدم العربي مثل المي عادي ! بكي قتل وحرب ضد الاطفال والنساء والابرياء .
وأضافت توليب : بدهم يكملوا طبخة مستشفى الشفاء ويجيبوا مخرج ومصور جديد .
دعاء مقابلة علقت : هدول مش بشر ...ازا القران حكى لا ميثاق لهم .. الله يهدهم .
واضافت ريما حمدان : يا ويلكم من الله، الناس بتندبح وانتوا بتحكوا بكل بساطة وبتأجلوا وبتماطلوا ، يا ويلكم من الله جميعكم، والله لن تحل عنكم خطية نقطة دم نزلت ولا حجر انهد، رح تاخدوا جزائكم في الدنيا والاخرة، والاخرة خيرٌ وابقى
ام احمد علقت : لحتى يعتقلوا اضعاف الاسرى الي رح يفرجوا عنهم ... وهيك هما الكسبانيين .
وأخيرًا علقت ايمان البلوطي : بدأت الخيانة وقلة الادب، لا عهد لهم ولا ميثاق ولا دين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مصاين الدماء لم يشبعوا من قتل الابرياء .
وأكدت حماس سابقا، أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني .
كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في امان الله .
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تضارب في إعلان توقيت الهدنة حديث مواقع التواصل
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