تضارب في إعلان توقيت الهدنة حديث مواقع التواصل.. استمع

MENAFN - Amman Net) تضارب حول الإعلان عن بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة، وترجيح تطبيقها يوم الجمعة. حديث مواقع التواصل الاجتماعي .. فقدصرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في بيان أن الإفراج عن الرهائن لن يبدأ قبل الجمعة.

فعبير عساف علقت : شو هي لعبة ولاد صغار يا عالم الدم العربي مثل المي عادي ! بكي قتل وحرب ضد الاطفال والنساء والابرياء .

وأضافت توليب : بدهم يكملوا طبخة مستشفى الشفاء ويجيبوا مخرج ومصور جديد .

دعاء مقابلة علقت : هدول مش بشر ...ازا القران حكى لا ميثاق لهم .. الله يهدهم .

واضافت ريما حمدان : يا ويلكم من الله، الناس بتندبح وانتوا بتحكوا بكل بساطة وبتأجلوا وبتماطلوا ، يا ويلكم من الله جميعكم، والله لن تحل عنكم خطية نقطة دم نزلت ولا حجر انهد، رح تاخدوا جزائكم في الدنيا والاخرة، والاخرة خيرٌ وابقى

ام احمد علقت : لحتى يعتقلوا اضعاف الاسرى الي رح يفرجوا عنهم ... وهيك هما الكسبانيين .

وأخيرًا علقت ايمان البلوطي : بدأت الخيانة وقلة الادب، لا عهد لهم ولا ميثاق ولا دين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم مصاين الدماء لم يشبعوا من قتل الابرياء .

وأكدت حماس سابقا، أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني .

كان هذا ابرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم في امان الله .

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