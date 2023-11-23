الاتحاد الدولي للصحفيين يناقش تقديم شكوى للجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) البيرة/PNN- قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) أنتوني جيلاني، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اجتماعا لمناقشة تقديم شكوى متعلقة بجرائم الاحتلال المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح جيلاني خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر نقابة الصحفيين بمدينة البيرة، أن عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

كبير جدا، إذ قتل الاحتلال في الأسابيع الستة الماضية صحفيين أكثر مما قتل في العشرين سنة الماضية.

وشدد جيلاني، على أنه يقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، ويرفض ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون، وأنه جاء لدعمهم والوقوف معهم في وجه الاحتلال وتحديدا في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يمثل 600 ألف صحفي حول العالم، والكثير من أعضاء الاتحاد أرسلوا معه رسائل تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، رافضين ما يتعرض له الصحفيون في غزة، منوها إلى أن مهمته هي الوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين، والتضامن معهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ودعا حكومات العالم إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ومنع إفلاتهم من العقاب، من أجل توفير الأمن والحماية وحرية التعبير للصحفيين.

وطالب جيلاني، الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقرار مجلس الأمن 222، الذي ينص على حماية الصحفيين والمدنيين، وضمان حماية العاملين في مجال الإعلام، وحقهم في حرية التعبير والرأي والنشر والحياة، وكذلك احترام القانون الدولي الإنساني لحماية الصحفيين والمدنيين.

ومن جانبه، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لحرب واسعة النطاق وتُرتكب بحقهم المجازر.

وأضاف، أنه منذ اليوم الأول للعدوان على شعبنا في غزة، شكل الاتحاد الدولي خلية أزمة متواصلة مع النقابة، ومدها بمساعدات مهمة لتسهيل عمل الصحفيين في قطاع غزة.

ولفت أبو بكر، إلى أن "جيلاني" التقى المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين.

وأكد، جاهزية النقابة لتقديم كل أشكال الدعم إلى الصحفيين في قطاع غزة، مشددا على أن النقابة جاهزة للدخول إلى القطاع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفين، ونقابة الصحفيين المصريين.

وطالب أبو بكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

يذكر أن نحو 59 صحفيا وعاملا في مجال الاعلام استشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.