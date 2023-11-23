أبو جيش يطالب بدعم خطة الاستجابة الطارئة لإنقاذ سوق العمل الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- طالب وزير العمل نصري أبو جيش، منظمة التعاون الإسلامي بدعم خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها وزارة العمل لإنقاذ سوق العمل الفلسطيني.

ودعا أبو جيش خلال كلمته في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، إلى ضرورة التعاطي مع سوق العمل لضمان استمراريته، وحماية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع العمل والجمعيات التعاونية، ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب المدمرة على غزة، ودعم المشاريع المتضررة وتعويضها نتيجة الحرب.

وقال: فقدنا الآلاف من القوى العاملة وأصحاب العمل نتيجة القصف العنيف المستمر على عشرات الآلاف من المباني والوحدات السكنية، كما جُرح ونزح آلاف العمال وأصحاب العمل وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم.

وأوضح، أن أكثر من 350 ألف عامل خسروا عملهم وأصبحوا بلا عمل، وأن جزءا كبيرا منهم بلا مأوى، كما اعتقلت سلطات الاحتلال عددا كبيرا من عمال غزة داخل أراضي الـ48، وطردت عددا آخر إلى الضفة الغربية بعد أن تعرضوا للحجز والتحقيق والضرب والتنكيل.

وأشار أبو جيش، إلى أن الحكومة وفرت المأوى والطعام والاحتياجات الأساسية والعناية الطبية للعمال الذين بلغ عددهم حوالي (8000) عامل، فيما ما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز (4000) عامل آخرين، هذا بالإضافة إلى خسارة عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية لعملهم داخل أراضي الـ48.

وأكد أبو جيش أن الجهود المتواصلة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في فلسطين ما زالت عاجزة عن الاستجابة للأوضاع اليومية الصعبة التي انعكست على تدهور سوق العمل الفلسطيني.

وقال: نسبة البطالة في فلسطين قبل العدوان على قطاع غزة هي الأعلى في العالم، وبعد تدمير كل المنشآت في القطاع وطرد عمال الضفة الغربية من المنشآت الإسرائيلية، فإننا نتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 70%.

يُذكر، أن فلسطين وقّعت خلال المؤتمر على النظام الأساسي لمركز العمل الإسلامي الذي يُعتبر ذراعا أساسيا في تنفيذ الأنشطة الفنية اللازمة للنهوض بقطاع العمل.



