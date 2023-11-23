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عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

11/23/2023 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يطرأ انخفاض أكبر على سعر خام نفط برنت، خلال الأيام القادمة وقد يصل هذا الانخفاض لـ 8%، عن سعره المُسجل لذات الأسبوع من الشهر الماضي.


وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن هذا الانخفاض سيكون له أثر واضح على الأسعار محلياً، مضيفاً أن الانخفاض العالمي لأسعار النفط يأتي بسبب "خلافات" بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك +) بشأن الجدوى من استمرار التخفيض الطوعي للانتاج بمعدل مليون برميل يومياً، في إطار السيطرة على المعروض وبقاء الأسعار ضمن نطاق ثابت.


وتقرر اليوم تأجيل اجتماع منظمة أوبك+ إلى يوم 30 تشرين الثاني الجاري، بعد أن كان مقرراً أن يعقد يوم الأحد المقبل.


ووصل خام برنت خلال تداولات هذه اللحظة من اليوم إلى 76 دولاراً للبرميل، بعد أن افتتح سوق التداول عند 77 دولاراً للبرميل.


يذكر أن السعودية وروسيا قررتها نيسان الماضي اتباع سياسة الخفض الطوعي لإنتاج البترول بمعدل مليون برميل يومياً، وذلك للحفاظ على معدل سعر ثابت وللمحافظة على كميات المعروض في الأسواق.


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