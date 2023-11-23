دور الأشعة التدخلية والنهج المتعدد التخصصات لعلاج أورام الكبد

يلعب النهج متعدد التخصصات دور محوري في الطب الحديث، حيث أدى الفحص الروتيني إلى اكتشاف ورم في الكبد لمريض زار مستشفى فقيه الجامعي التي تمت بإرشاد من الدكتور الخبير عبد الرحمن الكنج، استشاري طب الأورام والدكتور علاء الدين حكيم، استشاري الأشعة التدخلية.



زار المريض مستشفى فقيه الجامعي بصحبة شقيقه لإجراء فحص الغدة الدرقية. كان المريض يعاني من آلام في البطن خفيفة، ولكن لم يكن هناك ما يعرقل حياته اليومية. ومع ذلك، قرر أن يخضع لفحص روتيني حينما سنحت له الفرصة. وكانت النتائج غير متوقعة ومثيرة للقلق.



وعليه، أظهر كشف الفحوصات، بما في ذلك فحص التصوير بالرنين المغناطيسي والخزعة، عن وجود سرطان الخلايا الكبدية، وهو ورم كبدي أولي بحجم 9 سم موجود بالقرب من مركز الكبد.

وكان للمريض تاريخ مرضي من التهاب الكبد المزمن B، والذي أدى على الأرجح إلى تليف الكبد مما عقَّد خيارات العلاج. عادةً ما تتطلب الحالات التي تنطوي على أورام تقع بالقرب من الأوعية الدموية الرئيسية تدابير جراحية مثل استئصال الكبد. ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن حجم الورم وحالة تليف الكبد المتقدمة للمريض (المستوى ب) جعلت هذه الخيارات أكثر خطورة.

بعد فحص دقيق، قرر مجلس علاج الأورام في مستشفى فقيه الجامعي سلوك مسار مختلف: الانصمام الكيميائي عبر الشرايين. وهو إجراء ذات تدخل محدود يهدف إلى وقف نمو الورم وتقليل حجمه.

ويمهد هذا النهج الإستراتيجي أيضاً الطريق لخيارات العلاج اللاحقة.



لعب الدكتور الكنج، استشاري طب الأورام دوراً حاسماً في تشخيص المريض، مؤكداً على أن هذه الحالة تؤكد أهمية التشخيص المبكر. فالفحوصات الدورية بانتظام يمكن أن تنقذ حياة المريض، حتى إذا بدت الأعراض خفيفة. وفي هذه الحالة، أحدثت الإجراءات السريعة ونهج الفريق المتعدد التخصصات فرقاً كبيراً".



أوضح الدكتور علاء الدين حكيم أن إجراء الانصمام الكيميائي الناجح الذي أجراه عبر الشرايين (TACE) هو تدخل متخصص مصمم للمرضى الذين يعانون من تليف الكبد والذين قد لا يكونون مرشحين مثاليين للجراحة أو الزرع. إنها خطوة حاسمة في رحلة العلاج تفتح الأبواب أمام خيارات علاجية محتملة أخرى".

خضع المريض لعملية الانصمام الكيميائي عبر الشرايين (TACE) تحت خبرة الدكتور علاء الدين حكيم وبعد إجراء العملية، خرج المريض وهو في حالة مستقرة، مع تحسن الأعراض، ولم يتطلب لرصد حالته سوى الأدوية الداعمة. يخضع المريض للمتابعة المنتظمة من مجلس علاج الأورام في مستشفى فقيه الجامعي لمراقبة حالة الكبد ومناقشة المزيد من إستراتيجيات العلاج.

هذه الحالة تعتبر إثباتًا على أهمية الفحوصات الروتينية. كما تسلط الضوء أيضًا على أهمية النهج متعدد التخصصات في التعامل مع حالات الأورام الصعبة والجهود التعاونية التي يبذلها الخبراء في مستشفى فقيه الجامعي من أجل ضمان أفضل النتائج لمرضانا.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز