شرطة دبي تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة الابتكار واستشراف المستقبل

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على شهادتين في الاعتماد الدولي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار "GIMI" ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، في مجالي "إدارة الابتكار"، و"استشراف المستقبل"، وضمن المستوى الرابع وهو الأعلى في هذا الاعتماد، وذلك بعد عملية تقييم شاملة من قبل لجنة التقييم المُختصة والمؤلفة من خبراء دوليين.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من فكر الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً تمضي به دبي بخطى سريعة وواثقة نحو ارتقاء أعلى مراتب التميز في مختلف المجالات، لتصبح، بكافة قطاعاتها، نموذجاً عالمياً مُلهماً في توظيف الفكر المُبدع لتقديم خدمات نوعية للمجتمع تحقق أعلى مستويات رضا أفراده ضمن شتى القطاعات الحيوية، ومن بينها القطاع الشرطي.

وأشاد معاليه بكل من فريقيّ الإدارة العامة للشؤون الإدارية ومركز استشراف المستقبل، اللذين تمكنا من اجتياز كافة مراحل التقييم والحصول على شهادتي الاعتماد ضمن هاتين الفئتين المهمتين في مجال النضج بإدارة الابتكار، والنضج في استشراف المستقبل، مبيناً أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي عملية إدارة الابتكار وجهود ودراسات استشراف المستقبل، أهمية بالغة لما لذلك من دور فاعل في تعزيز مكانة إمارة دبي عالمياً، و إبراز سمعة شرطة دبي على المستوى العالمي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية سعياً لتحقيق أعلى درجات الريادة والتميز.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الحصول على شهادتيّ الاعتماد الدوليتين يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تحقيق التميز والريادة في مختلف المجالات، وتسخير كافة إمكانياتها في الابتكار والتطوير لتعزيز الأمن والأمان والعمل على تحقيق أعلى درجات رضا أفراد المجتمع عبر ما تقدمه من خدمات نوعية تراعي أفضل المعايير والممارسات العالمية.

نُضج العمليات



بدوره، أوضح سعادة اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن الحصول على شهادتي الاعتماد الدولي في "إدارة الابتكار، واستشراف المستقبل"، يعتبر مهما للغاية في مسيرة العمل الشرطي، لما يعكسه من نضج في هذين المجالين خاصة بعد خضوع عمليات وممارسات شرطة دبي إلى تقييم من قبل خبراء مُختصين على مستوى عالمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الجديد، يُضاف إلى سجل الإنجازات النوعية والمتميزة لشرطة دبي.

وتسلم العميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، شهادة الاعتماد الدولية في مجال إدارة الابتكار، فيما تسلم المُقدم أنور النمر مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل شهادة الاعتماد الدولية في مجال النضج باستشراف المستقبل"، وذلك خلال المؤتمر السنوي للمعهد العالمي لإدارة الابتكار الذي نظمه هذا العام في العاصمة الفلبينية مانيلا.

إدارة الابتكار



وحول شهادة الاعتماد الدولية في مجال إدارة الابتكار، أوضح العميد القرقاوي أن الحصول عليها جاء بعد اجتياز شرطة دبي لمستوى التقييم الرابع في هذه الفئة، وهو يعتبر أعلى مستوى ضمن معايير منظومة تقييم المعهد العالمي لإدارة الابتكار، الأمر الذي يعكس نضج المؤسسة في إدارة الابتكار، وتمكنها من بناء نظام بيئي ذي مخرجات مادية وملموسة ومشاريع ابتكارية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار العميد القرقاوي إلى أن شرطة دبي، وللحصول على شهادة الاعتماد في إدارة الابتكار، خضعت إلى عملية تقييم شاملة من قبل خبراء المعهد، شملت مراجعة الإجراءات والعمليات الإدارية. وأضاف: " قامت لجنة الخبراء بتقييم كل مدخلات نظام إدارة الابتكار، وما يقدمه من مزايا تُمكن موظفي القيادة العامة لشرطة دبي من طرح مشاريع استباقية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الحفاظ على الأمن والأمان وإسعاد مجتمع دبي".

وتناول التقييم عدة محاول منها دور القيادة في إلهام الموظفين، ورعاية حملة المشاريع الابتكارية، وتقييم العمليات الابتكارية، ومدى ارتباطها بالشبكات العالمية من جامعات ومراكز وبحوث وبيوت خبرة، إلى جانب تقييم دور الحوافز المُقدمة للمُبتكرين، ودرجة المخاطرة بالأفكار الإبداعية غير النمطية، والتي تمكن شرطة دبي من إدارة التحولات العميقة ذات المدى الطويل.

استشراف المستقبل



وتعتبر شرطة دبي أول مؤسسة شرطية تحصل على شهادة الاعتماد في مجال النضج باستشراف المستقبل، وذلك بعد عملية التقييم التي شملت أربعة مجالات تضمنت العمليات الرئيسية للاستشراف وهي: تحديد النطاق، والقضايا الرئيسية، والمسح والسيناريوهات، والاستراتيجية.

وتمكنت شرطة دبي من الحصول على الدرجة النهائية في التقييم التفصيلي لكل محور من المحاور الأربعة، بعد اجتيازها للمستوى الرابع والأخير من التقييم، ما أظهر مدى الإلمام بالخبرة والمعرفة والمهارات المطلوبة في استشراف المستقبل.

وأكد المقدم أنور النمر أن الحصول على شهادة "الاعتماد الدولي من المعهد العالمي في مجال استشراف المستقبل، تُظهر القدرة العالية لشرطة دبي في تحديد وتحليل القضايا الناشئة عبر المجالات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والقانونية والسياسية والبيئية، ووجود عملية داخلية لتوحيد وتفسير البيانات تضمن دمج الرؤى بسلاسة في عملية صنع القرار الاستراتيجي.

وأضاف:" أظهرت شرطة دبي خلال عملية التقييم الشاملة لاستشراف المستقبل براعة فائقة في رصد ومتابعة محركات التغيير، وتحديد عناصر عدم اليقين الرئيسية، وفهم ديناميكياتها وتأثيرها المحتمل على البيئة الخارجية".

وتابع:" كذلك شاركت شرطة دبي في عملية اعداد السيناريوهات المستقبلية وتفوقت في مواءمة سيناريوهاتها مع الاستراتيجية والقيم الأساسية والرسالة والتحديات السائدة، وعززت قدرتها على التكيف في مواجهة الظروف المتطورة والبيئة المحيطة، وتطبيق نهج استباقي للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ.





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