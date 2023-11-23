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مواجهات قوية.. نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

11/23/2023 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعد التعرّف على هوية 21 منتخباً من أصل 24 سيشارك في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف المقبل في ألمانيا، كُشف النقاب عن مباريات الملحق التي سيخوضها 12 منتخباً بين 21 و26 آذار/مارس المقبل.

وسُحبت قرعة مباريات الملحق اليوم الخميس في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، حيث وُزّعت المنتخبات الـ 12 على ثلاثة مسارات من أربعة منتخبات، حسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

وفيما يلي أبرز مباريات الملحق المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2024”:

بولندا - إستونيا (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الأول

ويلز - فنلندا (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الأول

نهائي المسار الأول: (26 آذار/مارس)

جورجيا - لوكسمبورغ (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الثالث

اليونان - كازاخستان (21 آذار/مارس) / نصف نهائي المسار الثالث

نهائي المسار الثالث: (26 آذار/مارس)

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