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اتحاد جدة يضم حجازي في قائمة كأس العالم للأندية

11/23/2023 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر اتحاد جدة إدراج اسم المصري أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر/كانون أول المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي المصري.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج حجازي من حسابات فريقه اتحاد جدة، منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماعية مؤخرا.

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