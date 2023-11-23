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جمال بلماضي يبحث عن ضالته في وهران

11/23/2023 8:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

باشر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، رحلة البحث عن ملعب جاهز لاحتضان مباريات المحاربين، بسبب سوء أرضية ملعب نيلسون مانديلا.

وكان بلماضي، قد أكد خلال تصريحات سابقة، أن أرضية ملعب العاصمة الجديد قد تدهورت كثيرا خلال الفترة الماضية، ما أثر على مستوى المنتخب في مباراة الجولة الأولى من التصفيات المونديالية أمام الصومال.

وفضل بلماضي التنقل إلى مدينة وهران لمعاينة أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي، مباشرة مع عودة بعثة المنتخب إلى الجزائر، بعد خوضها مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام موزمبيق.

ويصر مدرب المحاربي على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملاعب والمنشئات الرياضية، لمواصلة التألق في التصفيات، حيث يحتل المنتخب الجزائري ريادة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

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