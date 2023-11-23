جمال بلماضي يبحث عن ضالته في وهران

(MENAFN
- Al-Bayan)
باشر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، رحلة البحث عن ملعب جاهز لاحتضان مباريات المحاربين، بسبب سوء أرضية ملعب نيلسون مانديلا.
وكان بلماضي، قد أكد خلال تصريحات سابقة، أن أرضية ملعب العاصمة الجديد قد تدهورت كثيرا خلال الفترة الماضية، ما أثر على مستوى المنتخب في مباراة الجولة الأولى من التصفيات المونديالية أمام الصومال.
وفضل بلماضي التنقل إلى مدينة وهران لمعاينة أرضية ميدان ملعب ميلود هدفي، مباشرة مع عودة بعثة المنتخب إلى الجزائر، بعد خوضها مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمام موزمبيق.
ويصر مدرب المحاربي على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملاعب والمنشئات الرياضية، لمواصلة التألق في التصفيات، حيث يحتل المنتخب الجزائري ريادة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN23112023000110011019ID1107477433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.