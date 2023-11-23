ماجد الفطيم تتعاون مع إنترناشيونال وورك بليس جروب لافتتاح أماكن عمل جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 نوفمبر 2023: كشفت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، عن خطتها لافتتاح خمس مساحات عمل حديثة من علامتَي ريجس وسبيسز في سلطنة عُمان ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع إنترناشيونال وورك بليس (آي دبليو جي)، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل المرنة.
ويأتي الإعلان عن هذه المواقع الجديدة ضمن مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم بعد أن سجلت آي دبليو جي أعلى إيرادات نصف سنوية لها على الإطلاق في تاريخها الممتد 34 عاماً، وذلك بفضل الاعتماد المتسارع على نموذج العمل الهجين. وتفتتح مساحات العمل المرنة أبوابها في مول مصر وسيتي سنتر القرم وسيتي سنتر صحار وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر ديرة. وأدى انتشار نموذج العمل الهجين إلى نمو استثنائي في عدد مراكز آي دبليو جي، حيث افتتحت الشركة 612 موقعاً جديداً على مستوى العالم بين يناير ونهاية سبتمبر 2023. وبعد افتتاح المراكز الجديدة، سيصل عدد المواقع التي تشغلها شبكة آي دبليو جي في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 136.
وسيوفر ريجس القرم مكان عمل بمساحة 805 متر مربع عند افتتاحه في شهر ينايو 2024 في سيتي سنتر القرم، حيث يتضمن جميع المرافق ووسائل الراحة التي يحتاجها العملاء. وسيشكل المركز مساحة ملهمة للتركيز والتواصل والتعاون مع الزملاء والعملاء والشركات الأخرى المتقاربة في الأفكار.
وتُعد صحار، الولاية الساحلية الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي مسقط، موقعاً مهماً لتوسيع الحضور في عُمان. ويمتد مركز ريجس صحار الجديد على مساحة 704 متر مربع في سيتي سنتر صحار، حيث يشكل أول مكان عمل حديث ومرن يوفر حلولاً لنموذج العمل الهجين في المنطقة.
وتُعد مصر، ولا سيما القاهرة، إحدى أسرع المواقع نمواً في المنطقة. ومن المخطط افتتاح مركز سبيسز في يوليو 2024 على مساحة 2220 متر مربع في مول مصر، شمالي العاصمة المصرية، ويُحدث المركز تأثيراً كبيراً على بيئة العمل في القاهرة. ويوفر مركز سبيسز في مول مصر، بوصفه عاشر مواقع آي دبليو جي في مصر، العديد من المرافق في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا المتنامي، بما في ذلك مكاتب خاصة وغرف اجتماعات ومساحات عمل مشترك ومساحات إبداعية.
وستحتضن دبي اثنين من أماكن العمل الهجينة الجديدة، حيث تُعد الإمارة الأكثر تعداداً بالسكان في دولة الإمارات. ويمتد مركز ريجس معيصم الحديث على مساحة 1877 متر مربع في سيتي سنتر معيصم، حيث يفتتح أبوابه في شهر أغسطس من العام القادم. ويُتاح ريجس ديرة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس 2024، حيث سيغطي مساحة 1180 متر مربع في سيتي سنتر ديرة.
وتشير التوقعات إلى أن أماكن العمل المرنة ستشكل 30% من جميع العقارات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده السوق والناجم عن اعتماد الشركات من مختلف الأحجام لنموذج العمل الهجين على المدى الطويل. وتتيح آي دبليو جي للشركاء الاستفادة من قطاع سريع النمو، وتقدم لهم الدعم من خلال تجربة لا مثيل لها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "تتيح لنا شراكتنا مع آي دبليو جي دمج أوقات العمل والراحة بسلاسة لعملائنا. ونعمل على إنشاء بيئات مبتكرة ومرنة لتمكين الأفراد والأعمال من تحقيق النمو في قلب وجهات التسوق المميزة التابعة لنا".
وبهذا الصدد، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس آي دبليو جي: "يسرنا الإعلان عن التعاون مع شركة ماجد الفطيم لتوفير أماكن عمل مرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسهم أماكن العمل الحديثة والاحترافية التي نوفرها في تعزيز الابتكار والتعاون والإنتاجية، مما يدعم نمو الأعمال ونجاحها في المنطقة، والتي تستفيد من مرافق ممتازة ومتوفرة في مكان العمل، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تتضمن حوالي 4000 موقع".
ويشهد الطلب على أماكن عمل مرنة وعالية الجودة ارتفاعاً مستمراً بالتزامن مع زيادة الاعتماد على نموذج العمل الهجين. ويسعدنا التعاون مع آي دبليو جي لتطوير علامتَي ريجس وسبيسز في إطار اتفاقية إدارة ستضيف خمسة أماكن عمل حديثة في عُمان ومصر والإمارات العربية المتحدة".
وتشكل هذه التوسعات والشراكات الاستراتيجية جزءاً من التزام آي دبليو جي بتوفير حلول أماكن عمل مرنة ومخصصة للاحتياجات المتغيرة للأعمال والمتخصصين في الشرق الأوسط والعالم. وتسهم الشركة في تعزيز فاعلية وكفاءة الأفراد والشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، وذلك بفضل مجموعة متنوعة من الخيارات والمواقع.
وتشمل استراتيجية توسع آي دبليو جي جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث صُممت لتشمل علامات تجارية متعددة وتستقطب مختلف أنواع الأعمال ورواد الأعمال. وتوفر آي دبليو جي قيمة شخصية ومالية واستراتيجية للأعمال من مختلف الأحجام، بدءاً من أشهر الشركات والمؤسسات في العالم، ووصولاً إلى الأفراد وقادة القطاعات من جيل الشباب. ويستفيدون جميعهم من ميزات العمل المرن لتعزيز إنتاجيتهم وفاعليتهم وقدرتهم على التأقلم والوصول إلى السوق.
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