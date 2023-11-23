إكسبو الشارقة يستضيف للمرة الأولى معرض المنسوجات الدولي في 28 نوفمبر الجاري

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 23 نوفمبر، 2023:
يستضيف مركز إكسبو الشارقة للمرة الأولى فعاليات معرض المنسوجات الدولي وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 60 عارضاً من كبرى الشركات الهندية المتخصصة في صناعة وإنتاج المنسوجات والملابس، إلى جانب العديد من الشركات المحلية، ونخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في هذا المجال.
ويقدم المعرض الذي ينظمه اتحاد جمعية رعاية النساجين في مدينة غوجارات الهندية وبدعم من جمعية تجار المنسوجات في دبي (TEXMAS)، على مدار ثلاثة أيام عرضاً لأكثر من ألف منتج من الأقمشة والمنسوجات عالية الجودة والعديد من أحدث تصاميم الأزياء والملابس وحقائب اليد والأحذية وإكسسوارات الملابس.
منصة متميزة
وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن استضافة معرض المنسوجات الدولي يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للمركز، الرامية إلى إغناء أجندة فعالياته بحزمة من المعارض المتخصصة، وذلك بهدف دعم تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة المعارض في إمارة الشارقة، وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها، لتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة، مشيراً إلى أهمية المعرض في توفير منصة متميزة لكبار العاملين في مجال صناعة وتجارة المنسوجات والأقمشة، للوصول إلى الأسواق الإقليمية، إلى جانب إتاحة فرصة مهمة للجهات المشاركة والزوار للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات في صناعة المنسوجات، وتعزيز التعاون بين أطراف هذه الصناعة من صنّاع ومنتجين وموردين لتبادل الخبرات والرؤى وعقد العديد من الصفقات المميزة.
نافذة جديدة
من جانبه قال أشوك جاريوالا رئيس اتحاد جمعية رعاية النساجين لطالما كان منتجات النسيج والأقمشة عنصراً رئيسياً في التجارة بين الإمارات والهند منذ فترة طويلة، وقد أعطى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند العام الماضي دفعة جديدة للتجارة الثنائية حيث تشكل الاتفاقية مرحلة اقتصادية جديدة تساهم في تعزيز آفاق التعاون بين التجار من كلا البلدين، ومن هنا تأتي أهمية هذا المعرض للاستفادة من العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين حيث يشكل الحدث نافذة جديدة للاطلاع على أحدث منتجات شركات النسيج في الهند.
ويقدم المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 7 مساء عرضاً لمنتجات الغزل والأقمشة والآلات والملابس والإكسسوارات، ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور للعديد من المهتمين بقطاعات المنسوجات والأزياء وتجارة التجزئة والتصنيع.
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