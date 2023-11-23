إنفينيتي من الشركة العربية للسيارات تعيد تعريف التميّز

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) احتفاءً بمرور أكثر من نصف قرن من التميّز في مجال السيارات، تواصل العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، التزامها بتجسيد القيم الأساسية لإنفينيتي والتي تتمحور حول تقديم تجربة لا تُنسى لعملائها من خلال تصاميم سياراتها الفاخرة وسعيها المستمر لضمان رضاهم.
وتجمع بين الشركة العربية للسيارات وإنفينيتي العديد من المبادئ المشتركة، أهمها تلك التي تتعلّق بتقديم الأفضل للعملاء، حيث يتم تحقيق هذه الرؤية من خلال تفاني العربية للسيارات في تقديم الخدمات الشاملة التي تلبي احتياجات عملائها الحالية والمستقبلية. وتركّز الشركتان على تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، مما ينعكس بشكل مباشر على مستوى رضا العملاء وشعورهم بالانتماء للشركة من خلال اقتنائهم لسيارات إنفينيتي. ويعد تقديم العربية للسيارات لباقات التأمين المخصصة وخيارات الخدمة وضمان الشركة القابل للتمديد والذي يصل إلى خمس سنوات دليل على التزامها بوضع رضا العملاء في مقدمة الأولويات.
ولضمان راحة العملاء وتعزيز رضاهم في جميع الأوقات، تقدّم الشركة العديد من المزايا الإضافية مثل خاصية المساعدة على الطريق المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتحديثات البرامج، وخدمات استلام وتوصيل السيارة، وغيرها الكثير.
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