نيسان من العربية للسيارات تتعاون مع أمازون الإمارات لتعزيز جاذبية ألتيما

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أعلنت العربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية عن تعاون استراتيجي يجمعها مع شركة "أمازون الإمارات" تهدف لجذب زوّار موقع أمازون الإلكتروني المهتمين بالمنتجات المتعلقة بنمط الحياة عن طريق حملات تواصل محددة تركّز على سيارات نيسان ألتيما.
ويتوافق هذا التعاون مع شركة أمازون بشكل مثالي مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها العربية للسيارات. وسيحصل العملاء الذين يقومون بتجربة قيادة سيارات نيسان ألتيما على بطاقات هدايا إلكترونية يمكنهم استخدامها للتسوّق عبر موقع أمازون خلال الفترة المحدودة لحملة الشركة العربية للسيارات.
وتعد سيارة ألتيما بفئاتها الأربعة، Sو SVوSL والفئة الرياضية التي تتميز بتصميم فريد للشبكة الأمامية، خياراً مثالياً للراغبين في شراء سيارة جديدة. وتتيح نيسان من خلال سيارات ألتيما لعملائها فرصة اختيار المحرك المثالي لاحتياجاتهم، حيث تقدم لهم محرك توربو 4 بسعة 2.0 لتر ومحرك بنزين حقن مباشر (DIG) DOHC سعة 2.5 لتر. كما تتميز سيارات ألتيما من طراز SL Turbo الحديث بتصميم عصري وأنيق، وذلك بفضل خطوطها الانسيابية وعجلاتها المعدنية بمقاس 19 بوصة ومؤشرات الانعطاف المدمجة في التصميم والمرايا القابلة للطي آلياً، ما يجعلها محط أنظار الجميع على الطريق. وتأتي السيارة مزودة بأحدث الميزات مثل نظام الملاحة المتقدم ونظام الصوت من Bose بتسعة مكبرات صوت داخل السيارة، ونظام تشغيل المحرك عن بعد لضمان راحة السائق. وتعيد سيارات ألتيما تعريف مفهوم السلامة، حيث تأتي مجهزة بنظام ProPILOT Assistوتنبيهات خاصة للتحذير من النقطة العمياء، وخاصية الفرامل الذكية في حالات الطوارئ، والتدخل الذكي في المسار وغيرها المزيد، ما يجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن الأداء المثالي والكفاءة في استهلاك الوقود وخصائص السلامة المتقدمة.
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