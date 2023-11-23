"اعمال الطبية" توقع اتفاقية تعاون مع "رادار للرعاية الصحية"

(MENAFN
- Citigate Dewe Rogerson) 23 نوفمبر 2023، الدوحة – قطر: يسر شركة اعمال الطبية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أعمال ش.م.ع.ق، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة، أن تعلن عن توقيع اتفاقية مع "رادار للرعاية الصحية"، وذلك لتوفير نظام الإبلاغ عن حوادث الرعاية الصحية والتعلم في قطر وتطبيقه على مستوى الدولة. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز انسياب تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة المرتبطة بها.
وستلعب شركة "رادار للرعاية الصحية"، والمعروفة بنموذجها الحائز على جوائز، دوراً محورياً في تحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية في قطر. حيث أن الهدف الأساسي من ذلك هو إنشاء نظام تعليمي شامل يتجاوز الإبلاغ عن الحوادث من خلال تعزيز تبادل الأفكار القيمة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في جميع مؤسسات الرعاية الصحية.
وبفضل خبرة أعمال الطبية في قطاع الرعاية الصحية التي امتدت لأكثر من 30 عامًا، ، فإن خبرتها الطويلة ستضمن تطوير المشروع بشكل فعال وعالي الجودة، وذلك من خلال مساهمة شركة أعمال الطبية بمعرفتها وخبراتها الطويلة في مجالات التوريد والاستشارات والتوزيع.
ويمثل تطبيق نظام "رادار للرعاية الصحية" علامة بارزة في السعي لتحقيق التميّز في سلامة المرضى وإدارة المخاطر والامتثال. ومن خلال مركزية إدارة الحوادث وعمليات التدقيق وخطط تحسين الجودة، والذي بدوره سيمكن مؤسسات الرعاية الصحية من تعزيز سلامة المرضى وتقليل المخاطر وزيادة الكفاءة التشغيلية.
الميزات الرئيسية لنظام الرادار للرعاية الصحية:
1. نموذج قائم على المخاطر: يعتمد النظام منهجية تتمحور حول المخاطر، مما يضمن الإدارة الشاملة للجودة وسلامة المرضى والامتثال.
2. المركزية: تقديم منصة موحدة لإدارة الحوادث وعمليات التدقيق وخطط تحسين الجودة، مما يؤدي إلى تحسين سلامة المرضى والكفاءة التشغيلية.
3. حلقة من التعلم المستمر: من خلال دمج بيانات الحوادث ومقاييس التقارير والرؤى والنتائج، يضمن النظام دورة دائمة من التعلم والتحسين.
4. محفزات سجل المريض الإلكتروني: بناءً على المبادئ التي حددها معهد تحسين الرعاية الصحية، من خلال استخدام محفزات السجلات الإلكترونية للمرضى، يحدّد نظام "رادار للرعاية الصحية" الحوادث السلبية والوشيكة والأضرار المحتملة، مما يتيح التخفيف الاستباقي للمخاطر وتحسين جودة الرعاية.
وبهذه المناسبة، علق السيد جوكهان أوزكان، المدير العام لشركة أعمال الطبية: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع رادار للرعاية الصحية باعتباره النظام الأمثل للإبلاغ عن حوادث الرعاية الصحية والتعلم. معًا، ونحن في أعمال الطبية ملتزمون دائماً بتقديم الاحدث في مجال رعاية صحية، وتعزيز الحلول التي تركز على المريض، وبناء مستقبل أكثر صحة للجميع. كما أننا في رحلة مستمرة من الابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية، وتمثل هذه الاتفاقية بداية شراكة قوية أخرى، تضمن أعلى معايير الرعاية للجميع."
كما أعرب بول جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة رادار للرعاية الصحية، عن اعتزازه بكونه جزءاً من استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية في قطر، قائلاً: "إن كوننا جزءاً أساسياً من استراتيجية التنفيذ الوطنية هذه في جميع أنحاء قطر هو شهادة على تصميمنا على دفع التحسين المستمر في مجال الرعاية الصحية، وكوننا المنصة المركزية لجميع مؤسسات الرعاية الصحية للوصول إلى جوهر الدروس المستفادة هو خطوة أخرى إلى الأمام في رؤيتنا لإحداث فرق حقيقي في النتائج."
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