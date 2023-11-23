سناب شات تعزز دخل مبدعي المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بميزات وحوافز مالية جديدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) الشرق الأوسط، 23 نوفمبر 2023: أعلنت شركة سناب إطلاقها مجموعة متنوعة من البرامج والميزات الجديدة لدعم صُناع المحتوى ومساعدتهم على تطوير أعمالهم على نحو مستدام وتحقيق نمو وتفاعل أكبر مع جمهورهم، في مرحلة يواصل فيها اقتصاد منشئي المحتوى توسعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نجح الكثير من ناشري ومبدعي المحتوى المعروفين في المنطقة في تنمية أعداد جمهورهم على سناب شات، ويتم حالياً اكتشاف المزيد من المبدعين الصاعدين والارتقاء بهم ودعم أعمالهم ضمن منظومة صُناع المحتوى في سناب شات، حيث ارتفع إجمالي الوقت المستغرق في مشاهدة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على "منصة الأضواء" الترفيهية على سناب شات أكثر من 200% على أساس سنوي، وتجاوز متوسط عدد مستخدمي "منصة الأضواء" النشطين 350 مليون مستخدم شهرياً خلال الربع الأول من العام 2023. وقد شكلت منصة سناب شات، من خلال تقديمها لمحتوى مبتكر وقادر على إحداث التأثير المطلوب وتعزيز مشاركة الإيرادات، فرصة حقيقية لتعزيز إيرادات صُناع المحتوى المعروفين والصاعدين، الذين تعلموا كيفية الاستفادة من أحدث ميزاتها.
وفي هذا السياق، قالت جولي بوجارت، مديرة شراكات المواهب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة سناب: "تقدم سناب شات لصُناع المحتوى المعروفين والصاعدين، عبر مراحل مسيرتهم المهنية، باقة متنوعة من البرامج والفرص والأدوات لمساعدتهم على توسيع جمهورهم وبناء أعمال مستدامة من خلال ميزات المنصة العديدة مثل "منصة الاكتشاف" و"منصة الأضواء" و"القصص"، ما يجعل عملية صناعة المحتوى مهنة مجدية وبدوام كامل. ونلاحظ باستمرار إشادة منشئي المحتوى بـسناب شات وتقديرهم لما توفره من وصول مميز وتأثير مهم وإيرادات ممتازة، ومن هنا يأتي حرصنا على المضي قدماً في دعمهم في جميع مراحل عملهم ورفدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإبداعاتهم والنجاح في إحداث تأثير دائم عبر منصتنا."
تأتي هذه المجموعة من العروض الجديدة الداعمة لصُناع المحتوى في وقت يشهد فيه الوصول الشهري لـمنصة سناب شات تنامياً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت أعداد المستخدمين النشطين للمنصة يومياً على مستوى العالم 12% على أساس سنوي، مسجلةً 406 ملايين مستخدم اعتباراً من الربع الثالث من العام 2023.
وقالت أليونا شيربا، إحدى نجمات سناب في مجال أسلوب الحياة (Aliona Shcherba @aliona.ess): أصبحت سناب شات جزءاً اساسياً من أعمالنا وعلامتنا التجارية نظراً لأهميتها في ربط صُناع المحتوى مباشرةً بجمهورهم، إذ يُعد برنامج الإعلانات من نوع ستوري (القصص) على سناب شات محفزاً مهماً لمبدعي المحتوى للاستمرار في استخدام التطبيق والتفكير على نحو مبتكر وغير تقليدي لإنشاء قصص واستطلاعات رأي وأسئلة وأجوبة أكثر جاذبية، وبات تدفق الإيرادات منه مفيدًا للغاية حتى انه أصبح بالفعل مصدراً رئيسياً للدخل للعديد من صُناع المحتوى."
برامج جديدة لتعزيز مكافآت صُناع المحتوى
يُتيح برنامج مكافآت القصص الفرصة لصُناع المحتوى على سناب شات الانضمام إليه إذا كان لديهم ما لا يقل عن 50 ألف متابع و25 مليون مشاهدة شهرية وينشرون 10 قصص على الأقل شهرياً مع ما لا يقل عن 20 لقطة (Snap) على مدار 28 يومًا. وقد حقق البرنامج نتائج باهرة وأسهم في إحداث تحول كبير في عالم صُناع المحتوى من خلال دمج الإعلانات بسلاسة في قصصهم، ما أدى إلى تأمين مصدر ثابت للدخل وتمكينهم من إعادة الاستثمار في إنتاج مزيد من المحتوى المميز. وسبق للمستخدمين العالميين الأوائل لبرنامج مكافآت القصص أن حققوا نجاحاً ملفتاً بعد أن واظبوا على نشر محتوى بشكل منتظم، محققين زيادة كبيرة في مستويات التفاعل والمشاركة.
وتمضي سناب شات قدماً في دعم صُناع المحتوى الطموحين من خلال برنامج مكافآت "منصة الأضواء"، مع منح مكافآت متزايدة لمن ينشئ لقطات (Snaps) مميزة على "منصة الأضواء"، ما يحفز الإبداع ويمكّن المبدعين من الارتقاء بشغفهم وتحويله إلى مهنة مربحة.
وقال يزن أبويني، نجم سناب في مجال أسلوب الحياة (Yazan Abweny @abo.zayan): "تسعى سناب شات دائماً للحفاظ على صورة المبدع الراقية وسمعته، وهذا استثمار جيد في المحتوى الذي يقدمه صانع المحتوى لأنه يحقق مصدر دخل ممتاز، ويحفزه على ابتكار المزيد من القصص طوال اليوم بكل متعة ويسمح له أن يكون على طبيعته دون تصنع، وأن يحظى بتقدير التطبيق لقاء ذلك."
قصص عامة
تُدرك سناب شات أهمية إيصال صوت صُناع المحتوى إلى قاعدة جماهيرية أوسع، مع الحفاظ على مصداقيتها كمنصة رائدة للتواصل بين الأصدقاء والعائلة والمتابعين، ولمعالجة هذا الأمر، بات بمقدور مستخدمي سناب شات بعمر 18 عاماً أو أكثر الآن نشر الـ"قصة عامة" الخاصة بهم، ومن خلال التنقل بسلاسة بين مشاركة المحتوى مع الأصدقاء وإضافته إلى "قصتهم العامة"، سيتمكن المبدعون للمرة الأولى من توسيع جمهورهم والتواصل مع الأصدقاء، وكل ذلك عبر ذات الحساب. كذلك يمكن لصناع المحتوى من خلال حفظ لقطة سناب (Snap) في "الملف الشخصي العام" الخاص بهم، الوصول إلى وجهات نظر ورؤى قيّمة حول أداء المحتوى والردود على "قصة عامة"، ما يسمح لهم بالتفاعل بشكل أكبر مع متابعيهم.
تطوير محتوى المبدعين والتوسع به
تعمل سناب شات دوماً على الارتقاء بمحتوى المبدعين والوصول به إلى مستويات جديدة من الانتشار، كما هو عليه الحال في ميزة "الخريطة"، الأمر الذي من شأنه سهل عملية اكتشاف صُناع المحتوى عبر ميزتي "القصص" و"منصة الأضواء"، حيث أصبح بمقدور المبدعين الآن وضع علامة على المواقع في "لقطات منصة الأضواء" الخاصة بهم، ما يسهم في تعزيز انتشارهم ووصولهم ويتيح لمقاطع الفيديو الخاصة بهم الظهور في ملفات تعريف الأماكن على "خريطة" سناب. كذلك دعمت سناب شات قدرة صُناع المحتوى على حفظ "قصصهم" المفضلة في ملفاتهم الشخصية، وبالتالي سيتمكن مستخدمو سناب من استكشاف هذه القصص، والتعرف على المبدعين الجدد لمتابعتهم والبقاء على تواصل دائم مع "قصص" منشئي المحتوى المفضلين لديهم.
وقال صانع المحتوى المعروف بدر الصفار (Bader Al Safar @baderalsfar): "بصفتي أحد نجوم سناب في إنشاء المحتوى، أستمتع كثيراً بالتفاعل مع جمهوري من المتابعين وبالاطلاع على ردودهم وتعليقاتهم حول "قصتي العامة"، حيث أسهمت هذه الميزة في إيجاد مجتمع حيوي ومميز على سناب شات، وأتاحت لي الفرصة للتواصل مع جمهوري والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم والخوض في مناقشات هادفة. وقد حصلت الشهر الماضي على أكثر من 70 مليون مشاهدة على سناب بفضل المحتوى المتنوع الذي أشاركه والتفاعل المباشر مع جمهوري، الأمر الذي أدى إلى توطيد العلاقة بيني وبين المتابعين، وسمح لي بتقديم محتوى مترابط وممتع لهم.
كما استفدت من ميزة "منصة الأضواء" لنشر المحتوى القصير إلى جمهور واسع ومتنوع، وتمكنت من الوصول إلى مشاهدين جدد لم يسبق لهم اكتشاف المحتوى الخاص بي من قبل، وحصلت على أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال الأسبوعين الماضيين على حسابي، وحققت نمواً سريعاً في أعداد المشتركين في قناتي. والممتع في الأمر هو إمكانية الحصول على مكافآت شهرية من خلال "منصة الأضواء" بناءً على عوامل مثل عدد المشاهدات ومقاييس التفاعل والمشاركة الأخرى."
يقدم الصفار محتوى مميز يُبرز خلاله مواهبه المتنوعة في عالم الأحذية الرياضية والأزياء وكذلك عروض تناول الطعام التي يقدم خلالها طرقاً مبتكرة لتحضير وجبات غير مألوفة من جميع أنحاء العالم.
ميزات إضافية
تواصل سناب شات إطلاق أدوات وميزات جديدة لمساعدة صُناع المحتوى على تعزيز حضورهم وإيصال رسائلهم والتحكم على نحو أكبر بالردود التي تظهر على مقاطع الفيديو الخاصة بهم باستخدام ردود "منصة الأضواء"، وبات بمقدورهم التفاعل مع "لقطات منصة الأضواء" وإعادة مشاركتها باستخدام ميزة "ريمكس" (Remix)، والاستفادة من الأدوات الجديدة الأخرى التي تسمح لصناع المحتوى إضافة الأداة "لينك تري" (Linktree) إلى ملفاتهم الشخصية العامة وكذلك إضافة الأصوات إلى العدسات.
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