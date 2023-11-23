المتطرف الهولندي فيلدرز يحتفل بتقدم حزبه بالانتخابات وخلفه علم ال

MENAFN - Khaberni) خبرني- أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في هولندا فوز "حزب الحرية" اليميني المتطرف المناهض للإسلام، بزعامة خيرت فيلدرز.

ووفق النتائج الأولية، فقد حصد الحزب اليميني المتطرّف بزعامة فيلدرز 35 مقعدا من أصل 150 مقعدا تتألف منها الغرفة السفلى في البرلمان الهولندي. وبذلك يصبح "حزب الحرية" أول حزب يميني متطرف يفوز بانتخابات برلمانية في هولندا.

وتمثّل هذه الحصّة ثقلا وازنا في مجلس النواب الهولندي الذي تنضوي تحت قبته قوى عديدة مشتتة.

وكان استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" أظهر حصول تحالف اليسار والبيئيين بزعامة فرانس تيمرمانز، على 25 مقعدا، وبذلك يكون في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية. في حين حل حزب يمين الوسط في المرتبة الثالثة، حيث حصد 24 مقعدا، وفق الاستطلاع.

وهناك توقعات بأن تستغرق محادثات تشكيل ائتلاف حكومي وقتا طويلا، وأن تكتنفها بعض الصعوبات.

وقال فيلدرز في كلمة أمام أنصاره عقب صدور النتائج الأولية للانتخابات التي جرت أمس الأربعاء "لم يعد من الممكن تجاهل النتائج وسوف نحكم البلاد".

ودعا الأحزاب الأخرى للبحث عن المشترك مع حزبه، والعمل معا، وقال إن خلاف ذلك سيكون أمرا مخالفا للديمقراطية.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقطع فيديو يظهر فيلدرز وهو يحتفل بالنتائج الأولية التي تظهر تصدر حزبه نتائج الانتخابات، وخلفه علم الكيان.

ويشتهر فيلدرز، عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي اليميني المتطرف، بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين. ونُشرت له مقاطع فيديو يسخر فيها مما قال إنه تزايد المسلمين في هولندا، إذ قال إن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا يهدد بتجريد هولندا من هويتها.

