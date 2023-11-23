تفاهم بين «سلوشنز+» و «إي أي أتش إثمار» لتوسيع التعاون في 3 مجالات

أعلنت كل من «سلوشنز+» ـ إحدى شركات مبادلة ـ ومجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع التعاون بينهما، تعزيزاً للنمو الاقتصادي في العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عن سلوشنز+، حميد الشمري، رئيس مجلس إدارة الشركة، وناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي للشركة، كما حضر عن إي أي أتش سلطان الظاهري، ومنصور المهيري، نائبا رئيس مجلس الإدارة، وعلي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وتُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تعاون استراتيجي، يُسهم في دعم أعمال الشركتين وتطويرها، بما يخدم مصالح عملائهما ومستثمريهما، والمساهمة في خلق فرص عمل وتطوير الخدمات ضمن الدولة، حيث تُركز الاتفاقية على ثلاثة مجالات رئيسية هي تعهيد الخدمات الإدارية، والإدارة الرقمية، وإدارة المرافق، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان جودتها العالية.

وبهذه المناسبة، أكد ناصر النبهاني الرئيس التنفيذي لسلوشنز+ على التزام الشركة بالسعي لتوسيع قطاع الخدمات المشتركة في أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال إنشاء شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: «يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون مع إي أي أتش. لقد قمنا بتأسيس فريق عمل متخصص يضم ممثلين من كلا الطرفين لتوسيع نطاق وأفق التعاون بيننا، حيث يُمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً واستكمالاً لجهود مشتركة وطويلة بين الجانبين، تهدف لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص عمل وقيمة إضافية لعملائنا ومستثمرينا».

من جهته، قال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي أي أتش: «نعلن اليوم عن تعاوننا الاستراتيجي مع سلوشنز+، لنؤكد على أهمية تعهيد الخدمات الإدارية كإحدى أولويات عملنا خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيُعزز من كفاءتنا وقدرتنا التنافسية، ويشكل قيمة إضافية لمستثمرينا. نؤمن بضرورة بناء الشراكات مع مختلف الجهات، تحقيقاً لرؤيتنا في توفير فرص عمل للمواطنين، واستكمالاً لبرنامج «إثماراتي» الذي أطلقناه مؤخراً، لدعم الشباب الإماراتي وتزويدهم بالخبرات العملية».