«دي إس في» تُعلن عن إطلاق أسطول متطور من القاطرات الكهربائية في الإمارات

في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى دولة الإمارات التي تستضيف في وقت لاحق من هذا الشهر مؤتمر الأطراف العالمي حول المناخ (COP28)، بادرت شركة «دي إس في» العالمية في مجال الإمداد والنقل والتوزيع، للإعلان عن طرح قاطرات نقل مبتكرة، تعمل كلياً على الكهرباء، ومخصصة لنقل الأحمال الثقيلة لمسافات طويلة، وذلك لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوة الجديدة، لتعزيز مسعى الشركة العالمية للوصول إلى هدف الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وقد عقدت «دي إس في» شراكاتٍ هامة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي تتبنى قضايا البيئة في دولة الإمارات، بما في ذلك أدنوك للإمداد والخدمات، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات العامة والخاصة في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية. وانسجاماً مع الهدف الطموح لدولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، أدخلت «دي إس في» إلى قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط أحدث التقنيات وأكثرها حفاظاً على البيئة، وهي قاطرات الشحن المزدوجة التي تعمل كلياً بالطاقة الكهربائية، وتخضع للتحكم الرقمي، وتتميز بسرعة شحن بطارياتها، وطول المسافات التي تقطعها، وضخامة حمولتها، دون أن تُخلِّف أي انبعاثات كربونية، وهي خطوة ستخفض كثيراً الآثار البيئية المترتبة على النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خديم الدرعي رئيس مجلس إدارة «دي إس في» سوليوشنز (أبوظبي): «لقد جاء إطلاق قاطراتنا الكهربائية الحديثة في لحظة مثالية تماماً، حيث تكثف حكومتُنا ومجتمعُ الأعمال في الدولة الجهودَ والتركيزَ على مسائل الانبعاثات، والهموم البيئية وقضايا التغير المناخي. إننا نشعر بالاعتزاز، لكوننا في طليعة من طبَّق هذا الحل المبتكر في قطاع النقل البري في الدولة، ونخطط لتعميمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومما لا شك فيه، أن هذا المسعى سيتجاوز توقعات شركائنا الأعزاء في دولة الإمارات».

وتتميز هذه القاطرات الثقيلة التي صنعتها شركة ساني، ووكيلها المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة EGME، بسعة كبيرة تبلغ 80 طناً كسعة إجمالية، وتتميز عن كلِّ ما سبقها في الدولة، بأنها تستخدم بطاريات تتراوح المسافات التي تقطعها بين 250 إلى 800 كيلومتر، مع سرعة وسهولة شحنها، والسرعة الفائقة في استبدال البطاريات الفارغة بأخرى مشحونة خلال سبع دقائق فقط. وتسعى شركة «دي إس في» إلى تطوير شبكة واسعة لشحن البطاريات، على امتداد إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى.

وحول هذه الخطوة التي اتخذتها الشركة، قال السيد الياس منعم نائب الرئيس التنفيذي للحلول والطرق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة «دي إس في» سوليوشنز (أبوظبي): «إننا ملتزمون بتحقيق هدف الحياد الصفري لانبعاثات الكربون في جميع عملياتنا بحلول عام 2050. ولذلك، نتعاون مع مجموعة من المؤسسات العالمية الشريكة، مثل «الشحن المسؤول» (Good Shipping)، والنقل النظيف (Clean Cargo)، وإيكو سكايز (Eco-Skies)، وغيرها من المنظمات التجارية والأكاديمية، لاستكشاف وتبني الحلول التي تعود بالفائدة على كوكبنا وعملنا في آنٍ معاً. وعلى مستوى دولة الإمارات، تُجسد هذه المبادرة التزامنا اتجاه شركائنا وعملائنا والمجتمع المحلي، وتُبين عزمنا المشترك على دعم هدف الدولة الطموح في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050».

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