السويد تبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4%

أبقى البنك المركزي السويدي على معدل الفائدة دون تغيير عند 4% اليوم الخميس، لكنه قال إنه مستعد لرفعه أكثر إذا تدهورت توقعات التضخم.

هذا ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة من المستويات الصفرية في أبريل 2022، وذلك في سلسلة من الزيادات لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم عن كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وقال المركزي السويدي إن التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 10%، لا يزال مرتفعاً للغاية، وهناك خطر من أن يصبح غير قابل للتباطؤ،

لكنه قال إن ضغوط الأسعار تتحرك في الاتجاه الصحيح بعد 8 زيادات متتالية.

وقال المركزي السويدي في بيان: «التوقعات الخاصة بسعر الفائدة هي أنه قد يتم رفعه أكثر في بداية العام المقبل، كما أن السياسة النقدية يجب أن تكون انكماشية لفترة طويلة نسبياً من الزمن».

هذا وتعرضت الكرونة السويدية، التي زادت من مخاوف البنك المركزي بشأن التضخم، للتراجع بشكل حاد بعد قرار التثبيت.

وانقسم المحللون قبل القرار، حيث توقع 10 من 19 رفع الفائدة، بينما توقع 9 منهم التثبيت.

هذا ويعتقد معظم المحللين أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها الآن، وأن الاهتمام سيتحول إلى الوقت الذي سيبدأ فيه البنك المركزي في تخفيف السياسة مرة أخرى.

وتوقع البنك المركزي السويدي أن تظل أسعار الفائدة عند المستوى الحالي، أو أعلى، خلال العام المقبل، لكن الأسواق تشير إلى تحول في وقت أقرب من ذلك مع بدء التباطؤ الاقتصادي في التأثير.

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