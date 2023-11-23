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من 2 حتى 4 ديسمبر .. مجلس الوزراء يعتمد إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد

11/23/2023 7:27:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد مجلس الوزراء إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 🇦🇪 من يوم السبت 2 ديسمبر وحتى يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، وأن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.


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