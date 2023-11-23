البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق ويرفع سعر الفائدة إلى 40 %

فاجأ البنك المركزي التركي السوق، الخميس، برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعاً، فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعاً في قيمتها.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.

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