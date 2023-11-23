ليس هناك أفضل منه.. إيسكو عن بيلينغهام: يستحق «الفتي الذهبي»

يرى إيسكو نجم ريال بيتيس، أن الإنجليزي جود بيلينغهام هو الأحق بالفوز بجائزة الفتى الذهبي.

وقال إيسكو، لصحيفة "آس" الإسبانية: "نحن جميعًا نرى كيف يلعب بيلينغهام، أليس كذلك؟ لاعب رائع في ريال مدريد، حسم العديد من المباريات وأعتقد أنه لا يوجد شخص يستحق ذلك أكثر منه".

وكان بيلينغهام توج بالجائزة التي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، لأفضل لاعب في أوروبا (تحت 21 عاما)، وتفوق الدولي الإنجليزي في سباق الجائزة، على العديد من اللاعبين الشباب والمواهب البارزة، مثل هويلوند، موسيالا، أرناو مارتينيز، بالدي ولامين يامال.

وحصل بيلينغهام على 485 نقطة، من أصل 500 ممكنة، بنسبة 97% من الأصوات.

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