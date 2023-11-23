منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا

وضعت قرعة النسخة السادسة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً "قطر 2024"، منتخبنا الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وذلك خلال مراسم القرعة، التي سحبت اليوم في قاعة البستان في فندق ويندام بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف البطولة خلال الفترة من 15 إبريل إلى 5 مايو من العام المقبل.

وأسفرت القرعة، التي شملت 16 منتخباً ، عن وجود منتخبات

قطر "الدولة المستضيفة" وإستراليا والأردن وإندونيسيا في المجموعة الأولى،

وضمت المجموعة الثالثة السعودية والعراق وتايلند وطاجيكستان، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات أوزبكستان وفيتنام والكويت وماليزيا.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق بمواجهة منتخب من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وجاء تأهل الأبيض الأولمبي للنهائيات الآسيوية، بتصدره ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات، التي استضافتها مدينة داليان سويوان الصينية في سبتمبر من العام الماضي 2023، برصيد 4 نقاط من مباراتين، وبفارق الأهداف عن منتخب الصين "ثانياً" وله نفس العدد من النقاط، بينما حل منتخب الهند "ثالثاً" دون نقاط، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.

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