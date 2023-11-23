سوق دبي المالي يطلق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن طرح منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون سيبدأ تطبيقه خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). وترسخ هذه الخطوة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي كمنصة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول، لدعم هدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وستكون المنصة التجريبية بمثابة منصة متكاملة لاستكشاف تداول بيع وشراء واستخدام أرصدة الكربون وتوفير آلية لمساعدة الشركات على إدارة الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون. ويمثل كل رصيد من أرصدة الكربون انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية المعادلة بمقدار طن كامل.

وسيبدأ سوق دبي المالي المنصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات، فترة التداول من 4 إلى 8 ديسمبر 2023 مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024. وستشهد المنصة مشاركة أكثر من 17 شركة إماراتية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، «دي بي ورلد»، بلدية دبي، مركز دبي المالي العالمي، بنك الإمارات دبي الوطني، ماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، جالف كرايو، تبريد، وغيرها. وقد عمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل كشريك في المشروع التجريبي. سيتم تنفيذ المعاملات من خلال 5 وسطاء في سوق دبي المالي: الرمز كابيتال، أرقام للأوراق المالية، بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، المجموعة المالية هيرميس، وشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية. وسيتم التعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي من قِبَل وكالات التسعير الرائدة مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات داو جونز.

وستأتي أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة ماي كاربون. لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم، ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وقد تم التحقق من جميع المشاريع من قبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج «فيرا» أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة. وسيضم سوق دبي المالي إلى المنصة التجريبية أرصدة الكربون عالية الجودة من مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي.





سعيد الطاير: نؤكد التزامنا بخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2030

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «الهيئة سباقة في هذا المجال، ويسعدنا أن يكون للهيئة دور محوري في هذه المبادرة الرائدة لتداول أرصدة الكربون التي سيطلقها سوق دبي المالي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، حيث تنسجم مشاركتنا الفاعلة مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد أخضر مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بالعمل على الحد من آثار التغير المناخي وتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الأهداف، أطلقنا العديد من المبادرات، من أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030».





حامد علي: تسريع الاقتصاد العالمي لجهود إزالة الكربون

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تؤدي الأسواق المالية دوراً محورياً في تطوير اقتصاد منخفض الكربون من خلال تسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتعزيز كفاءة ودقة وشفافية تحديد القيمة السوقية العادلة للأصول، إضافة إلى مركزية تداول الأدوات المالية. ويعد إطلاق برنامج تداول أرصدة الكربون إضافة مهمة للسجل الحافل الذي يمتلكه سوق دبي المالي في اعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومع تسريع الاقتصاد العالمي لجهود إزالة الكربون، فمن المتوقع ارتفاع الطلب على تمويل مشاريع الكربون بشكل كبير وبالتالي زيادة التداول في أرصدة الكربون. وفي هذا الإطار، ندعو الشركات ومطوري المشاريع في دبي للانضمام إلى المنصة التجريبية».





​داوود الهاجري: بلدية دبي ملتزمة بالممارسات المستدامة والتنمية الحضرية المسؤولة

وقال المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تواصل دبي ودولة الإمارات تعزيز مكانتها الرائدة في مجال العمل المناخي وإرساء ممارسات عالمية المستوى لترسيخ استدامة التنمية والموارد للأجيال القادمة. وهذا التعاون بين بلدية دبي وسوق دبي المالي في مسار إزالة الكربون يعكس التزام بلدية دبي بالممارسات المستدامة والتنمية الحضرية المسؤولة، والحد من الأثر البيئي للانبعاثات وتقليص البصمة الكربونية، كما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمختبر عالمي لأحدث ممارسات الاستدامة بالتزامن مع توفير مقومات تحقيق هدف 100 % طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050. وتشمل هذه المبادرات النظم البيئية المستدامة، والمعالجة الشاملة للصرف الصحي والنفايات. وتؤمن بلدية دبي بأن منصة تداول أرصدة الكربون في دبي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وفتح فرص جديدة للتنمية المستدامة وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي لابتكارات وفرص الاقتصاد الأخضر».

من الجدير بالذكر أن تقرير فريق العمل المعني بتوسيع أسواق الكربون الطوعية (TSVCM) يتوقع نموًا هائلًا في الطلب على أرصدة الكربون خلال السنوات المقبلة، حيث يشير التقرير إلى أن الطلب قد ينمو بعامل 15 أو أكثر بحلول عام 2030، وبعامل يصل إلى 100 بحلول عام 2050، كما يتوقع التقرير أن تصل قيمة سوق أرصدة الكربون إلى أكثر من 50 مليار دولار في العام 2030.

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