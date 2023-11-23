بتوجيهات محمد بن راشد .. حمدان بن محمد يأمر بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مبلغ (27) مليون درهم كمكرمة مالية تمنح للصيادين في إمارة دبي، حيث تقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بصرف المكرمة التي تهدف إلى تشجيع الصيادين على الحفاظ على مهنة الصيد باستخدام أساليب الصيد المستدامة والتقليدية الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية.
وتسهم المكرمة، والتي تأتي ضمن مبادرات استراتيجية تنظيم الثروة السمكية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 2021، في تلبية متطلبات واحتياجات الصيادين وتدعم استراتيجية الإمارة للحفاظ على المخزون السمكي وزيادة التنوّع البيولوجي البحري والتنمية المستدامة من خلال تنظيم الصيد الحرفي والتقليل من الصيد الجائر والعمل على خلق منظومة بيئية مستدامة متكاملة.
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