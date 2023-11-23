بتوجيهات محمد بن راشد .. حمدان بن محمد يأمر بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في دبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف مبلغ (27) مليون درهم كمكرمة مالية تمنح للصيادين في إمارة دبي، حيث تقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بصرف المكرمة التي تهدف إلى تشجيع الصيادين على الحفاظ على مهنة الصيد باستخدام أساليب الصيد المستدامة والتقليدية الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية.

‎وتسهم المكرمة، والتي تأتي ضمن مبادرات استراتيجية تنظيم الثروة السمكية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 2021، في تلبية متطلبات واحتياجات الصيادين وتدعم استراتيجية الإمارة للحفاظ على المخزون السمكي وزيادة التنوّع البيولوجي البحري والتنمية المستدامة من خلال تنظيم الصيد الحرفي والتقليل من الصيد الجائر والعمل على خلق منظومة بيئية مستدامة متكاملة.





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