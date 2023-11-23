انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 11.0%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض العجز في الميزان التجاري "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" بنسبة 11.0% منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.



وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، انخفاضا في قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 2.4 %، وصولا إلى ما مقداره 6.764 مليار دينار، مقارنة مع نحو 6.933 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 % لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.