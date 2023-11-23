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هليفي: لن نوقف الحرب، وسنستمر حتى النصر وسنتقدم إلى الأمام

11/23/2023 7:16:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قوله إن "لن نوقف الحرب، وسنستمر حتى النصر وسنتقدم إلى الأمام".

وجاء ذلك خلال مداولات لتقييم الوضع أجراها هليفي مع ضباط الفرقة العسكرية 36 داخل قطاع غزة، أمس، في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرة ووقف إطلاق نار.

واعتبر هليفي "أننا نحاول الربط بين أهداف الحرب، بحيث يؤدي ضغط المناورة البرية إلى ظروف لتحرير المخطوفين".


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