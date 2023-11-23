هليفي: لن نوقف الحرب، وسنستمر حتى النصر وسنتقدم إلى الأمام

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي قوله إن "لن نوقف الحرب، وسنستمر حتى النصر وسنتقدم إلى الأمام".
وجاء ذلك خلال مداولات لتقييم الوضع أجراها هليفي مع ضباط الفرقة العسكرية 36 داخل قطاع غزة، أمس، في أعقاب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرة ووقف إطلاق نار.
واعتبر هليفي "أننا نحاول الربط بين أهداف الحرب، بحيث يؤدي ضغط المناورة البرية إلى ظروف لتحرير المخطوفين".
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