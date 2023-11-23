وزير التربية يُطلع المديرة الإقليمية للوكالة النرويجية للاجئين على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- التقى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، بمكتبه، اليوم، المديرة الإقليمية للوكالة النرويجية للاجئين آنا بوفرزينيتش والوفد المرافق لها، إذ أطلعها على واقع انتهاكات الاحتلال بحق قطاعي التربية والتعليم العالي، خاصةً في قطاع غزة؛ الذي يُمارِس فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة وتطهير عرقي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشار أبو مويس إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء الفلسطينيين؛ بما فيهم طلبة وأساتذة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وكذلك تدمير عدد من المدارس والجامعات، واعتقال العشرات من الطلبة والأساتذة والأكاديميين.
وأكد الوزير أن الاحتلال تجاوَزَ وخالفَ كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرِّم الاعتداء على المؤسسات التعليمية وطلبتها والعاملين فيها، لافتاً إلى أن هذه الجرائم والمُمارسات لم تكن لتستمر لولا الصمت الدولي المُطبق تجاهها.
من جانبها، أطلعت بوفرزينيتش الوزير أبو مويس وطاقم الوزارة على الجهود الإغاثية التي تبذلها الوكالة النرويجية للاجئين في مساعدة النازحين جراء العدوان المُتواصل على قطاع غزة، في مراكز الإيواء؛ بما فيها المدارس والجامعات.
وحضر اللقاء وكيل وزارة "التعليم العالي" د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. شادي الحلو، ورئيسة وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني.
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