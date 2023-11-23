وزير التربية يُطلع المديرة الإقليمية للوكالة النرويجية للاجئين على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- التقى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، بمكتبه، اليوم، المديرة الإقليمية للوكالة النرويجية للاجئين آنا بوفرزينيتش والوفد المرافق لها، إذ أطلعها على واقع انتهاكات الاحتلال بحق قطاعي التربية والتعليم العالي، خاصةً في قطاع غزة؛ الذي يُمارِس فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة وتطهير عرقي بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشار أبو مويس إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء الفلسطينيين؛ بما فيهم طلبة وأساتذة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وكذلك تدمير عدد من المدارس والجامعات، واعتقال العشرات من الطلبة والأساتذة والأكاديميين.

وأكد الوزير أن الاحتلال تجاوَزَ وخالفَ كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تُجرِّم الاعتداء على المؤسسات التعليمية وطلبتها والعاملين فيها، لافتاً إلى أن هذه الجرائم والمُمارسات لم تكن لتستمر لولا الصمت الدولي المُطبق تجاهها.

من جانبها، أطلعت بوفرزينيتش الوزير أبو مويس وطاقم الوزارة على الجهود الإغاثية التي تبذلها الوكالة النرويجية للاجئين في مساعدة النازحين جراء العدوان المُتواصل على قطاع غزة، في مراكز الإيواء؛ بما فيها المدارس والجامعات.

وحضر اللقاء وكيل وزارة "التعليم العالي" د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. شادي الحلو، ورئيسة وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. أنهار قاطوني.