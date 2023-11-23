مصدر يكشف عن تحركات مصرية جديدة بشأن الهدنة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) كشف مصدر مصري مسؤول عن تحركات مصرية وعقد اتصالات مع كافة الأطراف للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وأكد المصدر وفقا لما ذكره مراسل RT في القاهرة استمرار المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء في الهدنة، وتحديد مرعد بدء سريان الاتفاق سيكون خلال ساعات قادمة.

من جانبه، صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بأن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح رشوان أن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن إطلاق سراح الرهائن بموجب الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" لن يتم قبل يوم غد الجمعة.

وقال هنغبي في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن لدينا تتقدم وتستمر"، مبينا أن "بدء الإفراج سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الجانبين، وليس قبل الجمعة".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن المفاوضات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الإعلان عن بدء الهدنة قد يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أعلنت الأربعاء، أن جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

وأكدت الخارجية القطرية نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس"، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

ولفتت الخارجية القطرية إلى أنه ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

وشددت الخارجية القطرية استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمنة جهود مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولا إلى هذا الاتفاق.