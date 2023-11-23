مندوب الصين في الأمم المتحدة يطالب نظيره الإسرائيلي بإظهار الاحترام

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قاطع ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، ممثلَ إسرائيل، جلعاد إردان، بسبب تصريحاته اللاذعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وطالبه بإظهار الاحترام للمشاركين في الجلسة.

وهاجم إردان المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة“يونيسيف” كاثرين راسل، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المرأة، سيما سامي باخوس، قائلا:“إن اليونيسف لا تهتم حقا بأطفال غزة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لا تهتم حقا بالنساء في غزة. وإلا لما كنتم صامتين طوال الأعوام الستة عشر الماضية عندما حكمت حماس غزة بقبضة محكمة. أيها المديرة التنفيذية راسل، أين كانت مؤسستك طوال هذه الفترة؟”.

أضاف:“ألم تعلموا بالمعسكرات الصيفية الإرهابية التي تقيمها حماس كل عام في غزة لتلقين الأطفال ضرورة القتل؟ لقد ولد الكثير من الفتيات والفتيان في ثقافة الكراهية، وهي ثقافة تمجد القسوة وتعلم الأطفال القتل”.

وقاطع ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي ترأس الجلسة ممثل إسرائيل، وقال:“أود أن أذكر، أنه يمكنك التعبير عن وجهات نظر مختلفة في بيانك، ولكن أظهر الاحترام للمتحدثين المدعوين إلى هذا الاجتماع. هذه قاعدة يجب على الجميع احترامها”. وطلب من إردان مواصلة الحديث.

وتابع الممثل الإسرائيلي:“بالنسبة للأمم المتحدة ووكالاتها، فإن النساء الإسرائيليات لسن نساء، والأطفال الإسرائيليين ليسوا أطفالا. كل وكالة تابعة للأمم المتحدة تدعم الفلسطينيين حصريا وتجرد الإسرائيليين من إنسانيتهم. هذه هي سياسة الأمم المتحدة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مندوب إسرائيل الدائم موظفي الأمم المتحدة، حيث قال في وقت سابق إنه من العار على الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، لم يتراجع عن كلماته ولا يستطيع حتى الاعتذار عما قاله.

وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن، إن هجمات حماس لم تأت من فراغ في ظل معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الخانق لأكثر من 5 عقود.