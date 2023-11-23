مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن يتم إطلاق سراح رهائن قبل الجمعة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، مساء الأربعاء، أنه لن يتم إطلاق سراح أي من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة قبل الجمعة، فيما كان من المنتظر بدء سريان الهدنة المؤقتة وانطلاق أولى عمليات الإفراج صباح الخميس.

وأورد هنغبي، في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنّ "المفاوضات من أجل إطلاق سراح مختطفينا مستمرة دون توقف"، مضيفًا أنّ "بدء إطلاق سراح (الأسرى) سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة".

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع أنه "طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق، فلا يوجد موعد لبدء وقف إطلاق النار" في قطاع غزة. في المقابل، وأشار إلى "خلافات في اللحظة الأخيرة" أدت إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق.

ونفى مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن تكون أي جهة رسمية في إسرائيل قد أعلنت الخميس موعدا لإطلاق سراح الرهائن، وقال: "وسائل الإعلام وحدها من قال إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن الخميس"، وأشار إلى أنها استندت بذلك إلى تصريحات القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق.

كما أشار إلى أن وسائل الإعلام أوردت أن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم"، مدعيا أن "هذا أمر عارٍ عن الصحة". وأضاف "كان لا بد أن نوضح أنه لن يتم الإفراج عن الرهائن قبل يوم الجمعة لأن العائلات في حالة من الترقب وعدم اليقين".

وادعى المسؤول في مكتب نتنياهو أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى بموجب الاتفاق مع حركة حماس، لافتا إلى أن زيارة رئيس الموساد، دافيد برنياع إلى قطر، الأربعاء، كانت تهدف إلى تسلم القائمة وإتمام الصفقة.

كما ادعى المسؤول في مكتب رئيس نتنياهو أن تل أبيب تبلغت من الدوحة أنه "لم يتم التوقيع النهائي من قبل حماس على الاتفاق"، معتبرة أن الحركة "ربما تحاول تحسين ظروف الصفقة في اللحظات الأخيرة".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الخلافات التي أدت إلى تأجيل تنفيذ الاتفاقية لمدة 24 ساعة، تتمحور حول أمور تقنية لها علاقة بآلية تنفيذ الاتفاق والمجريات خلال فترة الهدنة، مشددة على عدم وجود خلافات "جوهرية" في هذه المرحلة.

في المقابل، لفت موقع "واينت" إلى أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية كانوا قد قدموا إحاطات لوسائل الإعلام أكدوا خلالها أن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم صباح الخميس، وأن رئيس الموساد عاد من الدوحة وهو يحمل القائمة التي سلمتها حماس بأسماء الرهائن".

من جانبها، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن حماس سلمت قائمة تشمل أسماء الدفعة الأولى من الرهائن وتحتوي على معلومات تتعلق بهويتهم وأعمارهم وجنسيتهم، في حين لم يتضح من القائمة مصير هؤلاء الرهائن.

كما ذكرت الصحيفة أن حماس لم توقع على الاتفاق النهائي بشأن آلية تنفيذ الصفقة، وأضافت أن الجهات المصرية التي كانت مسؤولة عن الاتصال بقادة حماس في غزة، قالت إنها أبلغت الجانب القطري عن التأخير المتوقع مساء الأربعاء.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل (لم تسمه) قوله إنه "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل إلى تأخير التوقيع. حماس لم توقع بعد".

وأضاف أن "القطريين أبلغونا حوالي الساعة 11:00 مساءً (الأربعاء) أن حماس لم توقع على الاتفاق بعد"، وسط ترجيحات إسرائيلية بأن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قالت هيئة البث إن التحركات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحا. وأوضحت أنه "من المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار في المعارك أكثر من أربعة أيام، يتم خلالها إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن".

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقالت الخارجية القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.