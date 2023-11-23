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جماهير شعبنا في نابلس تشيع جثماني الشهيدين الحافي وعيد إلى مثواهما الأخير

11/23/2023 7:16:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
شيّعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثماني الشهيدين عز الدين مصطفى الحافي (17 عاما)، ومعتز أنس عيد (16 عاما) إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمان الشهيد الحافي، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، قبل أن يُنقل إلى المقبرة الغربية، حيث ووري الثرى هناك.

واستُشهد الحافي (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

كما شيع أبناء شعبنا في قرية بورين جنوب نابلس، جثمان الشهيد عيد، حيث وصل الموكب إلى منزل عائلته في القرية، وألقيت نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.

واستشهد الطفل عيد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، مساء أمس الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عيد بالرصاص الحي في الظهر، حيث حاول الأطباء عمل إنعاش للقلب، إلا أنهم أعلنوا عن اسشهاده في وقت لاحق.

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