جماهير شعبنا في نابلس تشيع جثماني الشهيدين الحافي وعيد إلى مثواهما الأخير

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-
شيّعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثماني الشهيدين عز الدين مصطفى الحافي (17 عاما)، ومعتز أنس عيد (16 عاما) إلى مثواهما الأخير.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمان الشهيد الحافي، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، قبل أن يُنقل إلى المقبرة الغربية، حيث ووري الثرى هناك.
واستُشهد الحافي (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.
كما شيع أبناء شعبنا في قرية بورين جنوب نابلس، جثمان الشهيد عيد، حيث وصل الموكب إلى منزل عائلته في القرية، وألقيت نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.
واستشهد الطفل عيد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، مساء أمس الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل عيد بالرصاص الحي في الظهر، حيث حاول الأطباء عمل إنعاش للقلب، إلا أنهم أعلنوا عن اسشهاده في وقت لاحق.
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