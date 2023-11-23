MENAFN - Palestine News Network ) 1في اليوم ال48 للحرب على غزة,,, استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برا وبحرا وجوا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية خلال إجلائهم.



المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة. مضيفا أن محادثات الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

وفي الضفة الغربية... قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، ما أسفر عن استشهاد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب خمسة شبان بالرصاص في الظهر والقدم، والفخذ والبطن.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، أن دوام المدارس الحكومية اعتباراً من السبت 25/11 وحتى الخميس 30/11/2023 عن بُعد "إلكترونياً"، وأن مديريات التربية والتعليم تتولى متابعة ذلك.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.





هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا.

وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.



