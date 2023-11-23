(MENAFN
- Palestine News Network )
1في اليوم ال48 للحرب على غزة,,, استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برا وبحرا وجوا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية خلال إجلائهم.
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة سيكون خلال الساعات القادمة. مضيفا أن محادثات الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.
وفي الضفة الغربية... قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، ما أسفر عن استشهاد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب خمسة شبان بالرصاص في الظهر والقدم، والفخذ والبطن.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم بلاطة، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، أن دوام المدارس الحكومية اعتباراً من السبت 25/11 وحتى الخميس 30/11/2023 عن بُعد "إلكترونياً"، وأن مديريات التربية والتعليم تتولى متابعة ذلك.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا.
وغدا الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.
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