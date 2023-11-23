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مباحثات قطرية أمريكية بشأن خطوات تنفيذ الهدنة بين حماس وإسرائيل

11/23/2023 7:16:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة/PNN- أجرت قطر والولايات المتحدة، الخميس، مباحثات تناولت خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الوشيك بين حركة حماس وإسرائيل، في وقت يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 48 يوما.

هذه المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاتصال مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس بوساطة قطر ودعم مصر والولايات المتحدة، والسير بإجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان "خلال الساعات القادمة" عن بدء سريان هدنة بين حماس وإسرائيل تستمر لعدة أيام قابلة للتمديد، وتتضمن تبادلا لأسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأكد آل ثاني خلال الاتصال“ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة”، وأن "الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وشدد على أن يكون هذا الحل“وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف”.

فيما أعرب بلينكن عن“شكر بلاده لدولة قطر على دورها الحاسم في الوساطة التي قادت إلى الهدنة، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين”، بحسب الوكالة.

(الأناضول)

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