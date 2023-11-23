برنامج الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى غذاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قال برنامج الأغذية العالمي، الخميس، إن 2.2 مليون شخص أي قرابة جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، أن“مئات الآلاف من النازحين في غزة يتكدسون في ملاجئ ومستشفيات مكتظة، مع نفاد الغذاء والماء”، وذلك جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 48 يوما على القطاع.
وأكد البيان أن“حوالي 2.2 مليون شخص، أي ما يقرب من جميع سكان غزة، يحتاجون الآن إلى مساعدة غذائية عاجلة”، مشيرا إلى أن“التصعيد الحاد للنزاع في غزة وضع جميع السكان في ظروف يائسة وكارثية”.
وتابع:“نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية والوصول الآمن للإمدادات الغذائية والوقود حتى نتمكن من القيام بعملياتنا داخل غزة بأسرع ما يمكن”.
واختتم البرنامج البيان بالقول إن“النظم الغذائية تنهار في غزة، فيما تم إغلاق آخر مخبز كنا نعمل معه بسبب نفاد الوقود أو الغاز”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، وفقا لمصادر رسمية بغزة.
وخلال الفترة ذاتها، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.
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