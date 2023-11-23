برنامج الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى غذاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال برنامج الأغذية العالمي، الخميس، إن 2.2 مليون شخص أي قرابة جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، أن“مئات الآلاف من النازحين في غزة يتكدسون في ملاجئ ومستشفيات مكتظة، مع نفاد الغذاء والماء”، وذلك جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 48 يوما على القطاع.

وأكد البيان أن“حوالي 2.2 مليون شخص، أي ما يقرب من جميع سكان غزة، يحتاجون الآن إلى مساعدة غذائية عاجلة”، مشيرا إلى أن“التصعيد الحاد للنزاع في غزة وضع جميع السكان في ظروف يائسة وكارثية”.

وتابع:“نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية والوصول الآمن للإمدادات الغذائية والوقود حتى نتمكن من القيام بعملياتنا داخل غزة بأسرع ما يمكن”.

واختتم البرنامج البيان بالقول إن“النظم الغذائية تنهار في غزة، فيما تم إغلاق آخر مخبز كنا نعمل معه بسبب نفاد الوقود أو الغاز”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، وفقا لمصادر رسمية بغزة.

وخلال الفترة ذاتها، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.